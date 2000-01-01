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برهوم: محاولات الاحتلال بالنيل من إرادة الأسرى والأسيرات بائسة ولن تفلح

الخميس 23 ديسمبر 2021 05:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
برهوم: محاولات الاحتلال بالنيل من إرادة الأسرى والأسيرات بائسة ولن تفلح



غزة /سما/

أكّدت حركة حماس، مساء يوم الخميس، أنّ كل محاولات الاحتلال الإسرائيلي للنيل من إرادة الأسرى والأسيرات بائسة، ولن تفلح في تركيع رموز نضال شعبنا الفلسطيني.

وحمّل الناطق باسم حركة حماس، فوزي برهوم، في بيان ورد وكالة "خبر"، الاحتلال الإسرائيلي، المسؤولية الكاملة عن نتائج وتداعيات عمليات القمع والعزل ضد الأسيرات والأسرى، معتبرةً إياها جريمة ضد الإنسانية.

وحيّا باسم حركته، كل الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال، الذين يضربون أروع الأمثلة في الصمود والتحدي ومواجهة إجراءات إدارة السجون الصهيونية.

ووجّه التحية للأسير البطل هشام أبو هواش المضرب عن الطعام منذ 128 يوما، والذي يواجه إهمالًا طبيًا ووضعًا صحيًا صعبًا، حيث يخوض بأمعائه الخاوية معركة نضالية ضد إدارة السجون الصهيونية لانتزاع مطالبه وحقه في الحرية، وإن عدم استجابة الاحتلال حتى الآن لمطالبه بإنهاء اعتقاله هو بمثابة إعدام بطيء له.

ودعا كل مكونات وجماهير شعبنا، إلى المشاركة الفاعلة في أوسع حملة تضامن مع الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال، والتفاعل الكبير مع كل الأنشطة والفعاليات الكفاحية والنضالية والشعبية في كل محافظات الوطن، وأن توازي هذه المشاركة مستوى تضحياتهم الكبيرة، فنصرتهم واجب وطني علينا جميعًا.

وطالب برهوم، الجميع، بالتحرك والوقوف عند مسؤولياته، والضغط على الاحتلال لإنهاء هذه المعاناة، وخاصة المؤسسات الحقوقية والدولية، "لأن استمرار الصمت على هذه الجرائم والانتهاكات تشجيع للاحتلال على الاستمرار في سياساته القمعية بحق الأسرى".

#حركة حماس #فوزي برهوم #الاسرى الفلسطينيين #السجون الاسرائيلية

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