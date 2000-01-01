  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

المسيحيون الذين يسيرون حسب التقويم الغربي يبدأون غدا احتفالاتهم بعيد الميلاد

الخميس 23 ديسمبر 2021 04:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
المسيحيون الذين يسيرون حسب التقويم الغربي يبدأون غدا احتفالاتهم بعيد الميلاد



بيت لحم /سما/

 يبدأ أبناء شعبنا المسيحيون الذين يسيرون حسب التقويم الغربي في فلسطين غدا الجمعة، احتفالاتهم بعيد الميلاد المجيد، وفق إجراءات صحية فرضتها جائحة “كورونا”.

وتستعد مدينة بيت لحم التي أنهت البلدية فيها كافة استعداداتها وتجهيزاتها لاستقبال المحتفلين من أبناء شعبنا في الضفة ومن داخل أراضي عام 1948، بعد أن ألغيت كافة الحجوزات للوافدين الأجانب، بسبب فيروس “كورونا”.

وستكون ساحة المهد عنوانا للاحتفالات حيث سيجري ظهر غد استقبال رسمي وشعبي لموكب بطريرك القدس للاتين الأب بيير باتيسا بيتسابالا، تتقدمه الفرق الكشفية.

كما تم الانتهاء من إعداد الخطة الأمنية لتأمين سلامة المحتفلين والمواكب، وسيتم بدءا من مساء اليوم، نشر عدد كبير من أفراد الشرطة على مفترقات الطرق والشوارع الرئيسية، وفي ساحة المهد مع بعض التحويلات لسير المركبات.

وشهدت بيت لحم الأيام الماضية، تنظيم العديد من الفعاليات الاحتفالية بالميلاد المجيد، بدءا من إضاءة شجرة الميلاد، إلى الإعلان عن رسالة الميلاد، وسوق الميلاد، وقرية سانتا، ومسرحيات ومعارض فنية، وصولا إلى انطلاق قافلة الميلاد.

#اعياد الميلاد #المسيحيون

الأكثر قراءة اليوم

أردوغان يتعهد بالتطبيع "قريبا" مع إسرائيل في لقاء مع حاخامات يهود... (فيديو)

الجعفري يتحدث عن علاقة سوريا مع حماس.. ويتهم قطر بعرقلة مشاركة دمشق باجتماعات الجامعة العربية

استشهاد مواطن برصاص الاحتلال الاسرائيلي بالبيرة

تفاصيل اجتماع الرئيس مع "جيك سوليفان": البدء بعملية سياسية مرتبطة بخطوة إسرائيلية

التنمية بغزة تكشف أسباب حذف أسماء مستفيدين من المنحة القطرية

بعد إعلان استعدادها لضرب إيران في أي وقت... ما هي قدرات سلاح الجو الإسرائيلي؟

صحيفة إسرائيلية: "حزب الله" يمتلك 2000 طائرة دون طيار

الأخبار الرئيسية

الإسلامية الجنوبية تستعرض أبرز ثوابتها عقب تصريحات منصور عباس: "فليذهب الائتلاف الإسرائيلي للجحيم"

الصحة الفلسطيينة: تسجيل 3 حالات وفاة و248 إصابة جديدة بفيروس كورونا في غزة والضفة

سفارة

مسؤول فلسطيني: واشنطن أكدت التزامها بإعادة فتح قنصليتها في شرق القدس

"واللا" العبري : اندونيسيا في طريقها للتطبيع مع اسرائيل بضغط اميركي

الصحة : وفاتان و90 إصابة جديدة بفيروس كورونا في غزة

الاتصالات الفلسطينية