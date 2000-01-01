المسيحيون الذين يسيرون حسب التقويم الغربي يبدأون غدا احتفالاتهم بعيد الميلاد

بيت لحم /سما/

يبدأ أبناء شعبنا المسيحيون الذين يسيرون حسب التقويم الغربي في فلسطين غدا الجمعة، احتفالاتهم بعيد الميلاد المجيد، وفق إجراءات صحية فرضتها جائحة “كورونا”.

وتستعد مدينة بيت لحم التي أنهت البلدية فيها كافة استعداداتها وتجهيزاتها لاستقبال المحتفلين من أبناء شعبنا في الضفة ومن داخل أراضي عام 1948، بعد أن ألغيت كافة الحجوزات للوافدين الأجانب، بسبب فيروس “كورونا”.

وستكون ساحة المهد عنوانا للاحتفالات حيث سيجري ظهر غد استقبال رسمي وشعبي لموكب بطريرك القدس للاتين الأب بيير باتيسا بيتسابالا، تتقدمه الفرق الكشفية.

كما تم الانتهاء من إعداد الخطة الأمنية لتأمين سلامة المحتفلين والمواكب، وسيتم بدءا من مساء اليوم، نشر عدد كبير من أفراد الشرطة على مفترقات الطرق والشوارع الرئيسية، وفي ساحة المهد مع بعض التحويلات لسير المركبات.

وشهدت بيت لحم الأيام الماضية، تنظيم العديد من الفعاليات الاحتفالية بالميلاد المجيد، بدءا من إضاءة شجرة الميلاد، إلى الإعلان عن رسالة الميلاد، وسوق الميلاد، وقرية سانتا، ومسرحيات ومعارض فنية، وصولا إلى انطلاق قافلة الميلاد.