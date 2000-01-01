المالكي ولازاريني يبحثان سبل تطوير خدمات “الأونروا”

رام الله /سما/

بحث وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، مع المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني، جملة من القضايا والجهود المستمرة لتطوير عمل الوكالة بما يحافظ على استمرار ولايتها وتقديم خدماتها لأبناء شعبنا.

وشدد المالكي، خلال اللقاء الذي عقد عبر تقنية الفيديو كونفرنس، اليوم الخميس، على أهمية الاجتماعات واللقاءات الدورية والتعاون المشترك لغاية تنفيذ ولاية الوكالة في خدمة أبناء شعبنا من اللاجئين في الوطن وكافة مناطق عملياتها الخمس، لحين إيجاد حل عادل استنادا لقرارات الأمم المتحدة، وعلى رأسها حقهم بالعودة.

وأكد المالكي أهمية عقد اجتماعات دورية مع الدول المضيفة للاجئين، بهدف ضمان تمكين “الأونروا” من الاستمرار في تقديم خدماتها للاجئين داخل الوطن وفي الشتات، والعمل على تحسين تلك الخدمات، إضافة إلى أهمية استمرار التشاور في كافة القضايا والأمور المتعلقة بالوكالة، والهجمات المستمرة لتقويض عملها وتغيير ولايتها.

وأشار إلى مؤتمر المانحين في بروكسل وضرورة تغطية العجز في موازنة الوكالة ومفصلية التبرعات التي تقدمها الدول طوعا في استمرار هذه الخدمات وغيرها والحفاظ على “الأونروا”، وأهمية أن ينسجم الدعم السياسي وتحويله إلى دعم فعلي بما فيه الدعم المالي للأونروا، لحماية اللاجئين في ظل سوء الأوضاع المعيشية، وفي ظل جائحة “كورونا”.

بدوره، أطلع لازاريني المالكي على تطورات العمل والصعوبات المالية التي تواجه الوكالة، وضرورة التعاون لتحقيق أهداف وأولويات “الأونروا”.