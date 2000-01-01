مجدلاني: الحكومة تواصل العمل لإعداد الاستراتيجية الوطنية للقضاء على الفقر المتعدد الأبعاد للعام المقبل

رام الله /سما/

أكد وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني، أن دولة فلسطين اتخذت حزمة من الإجراءات الاستباقية التي ساهمت في الحد من انتشار وباء “كورونا”، كما قامت بالتعاون مع المجتمع المدني والقطاع الخاص بتوفير المساعدات للعائلات المتضررة بفعل الجائحة، من خلال إطلاق صندوق وقفة عز.

وقال مجدلاني خلال الاجتماع الختامي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب بدورته 41، والمنعقد في العاصمة السعودية الرياض، إن الحكومة اعتمدت لمواجهة الجائحة على المسؤولية الاجتماعية للشركاء المحليين والقطاع الخاص، اضافة لاستخدام البوابة الالكترونية الموحدة والتي تنظم عملية توزيع المساعدات لمنع الازدواجية، وضمان النزاهة والشفافية.

وتابع ان الحكومة وفقا لخطة التنمية (2030)، وقرارات القمة العربية الاقتصادية الاجتماعية أقرت مفهوم الفقر متعدد الأبعاد في كانون الثاني/ يناير العام الماضي، وعقدت في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي ورشة عمل بالتعاون مع المركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر متعدد الأبعاد بوصفه ذراعا لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية، وبالتعاون مع الإسكوا والصندوق العربي لمكافحة الفقر في فلسطين، للتحضير للاستراتيجية الوطنية للقضاء على الفقر المتعدد الأبعاد خلال العام 2022.

وأوضح مجدلاني أن الوزارة أطلقت خلال الشهر الحالي السجل الاجتماعي الوطني الذي يجري من خلاله تحديث البيانات لأكثر من (150) ألف عائلة تحت مستوى خط الفقر وفقا للمعادلة الجديدة، كما تجري مراجعة شاملة لكافة برامج الرعاية والحماية الاجتماعية لتطويرها، من أجل تلبية متطلبات المعادلة الجديدة باعتماد الفقر متعدد الأبعاد.