بايدن يكشف السبب الوحيد الذي يجعله يترشح لانتخابات الرئاسة الأمريكية في عام 2024

واشنطن /سما/

كشف الرئيس الأمريكي جو بايدن، السبب الوحيد الذي يجعله يترشح لانتخابات الرئاسة الأمريكية في عام 2024.

وأكد بايدن، في حوار مع شبكة ABC الأمريكية، أنه "يخطط للترشح لانتخابات الرئاسة الأمريكية في عام 2024، إذا سمحت صحته بذلك"، قائلا: "نعم سأترشح إذا كنت بصحة جيدة".

وعن احتمال وجود الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب كمرشح أمامه، أكد بايدن أنه "لا يعارض الأمر أبداً"، مضيفا أن ذلك سيزيد من احتمالات الترشح.

وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، أكدت الاثنين الماضي، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يعتزم الترشح لولاية ثانية في عام 2024.

وقالت ساكي، خلال مؤتمر صحفي على متن طائرة الرئاسة، ردا على سؤال عما إذا كان بايدن سيرشح نفسه لإعادة انتخابه في عام 2024: "إن هذه نيته".

وعانى بايدن (79 عاما) من معدلات تأييد منخفضة في الأشهر الأخيرة جراء بعض القرارات، مما دفع بعض الديمقراطيين إلى التساؤل عما إذا كان قد لا يسعى إلى فترة ولاية أخرى مدتها أربع سنوات.

وكانت تقارير أمريكية كشفت أن بايدن، أخبر حلفاءه أنه يعتزم الترشح لإعادة انتخابه في ‏انتخابات عام 2024، رغم المخاوف من عمره وانخفاض معدل تأييده.‏

وأتم جو بايدن عامه الـ 79 عاما، وأكد طبيبه في أعقاب فحص طبي روتيني خضع له، أنه "يتمتع بصحة جيدة ونشط" و"لائق لتنفيذ مهام الرئاسة بنجاح".

ولم يعلن دونالد ترامب (75 عاما) رسميا، حتى الآن، عن خوضه سباق الترشح للرئاسة في عام 2024، رغم تلميحه إلى ذلك في أكثر من مناسبة.

