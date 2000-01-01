الصحة الفلسطيينة: تسجيل 3 حالات وفاة و248 إصابة جديدة بفيروس كورونا في غزة والضفة

رام الله /سما/

أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، اليوم الخميس، نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 98.1% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.9% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

وأشارت الوزيرة إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "بيت لحم 36، الخليل 37، رام الله والبيرة 50، طوباس 5، ضواحي القدس 3، جنين 10، نابلس 12، طولكرم 3، قلقيلية 0، سلفيت 0، أريحا والأغوار 7، قطاع غزة 90".



وأضافت د. الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "بيت لحم 57، الخليل 73، رام الله والبيرة 51، طوباس 4، ضواحي القدس 0، جنين 22، نابلس 18، طولكرم 5، قلقيلية 0، سلفيت 3، أريحا والأغوار 0، قطاع غزة 100".

وسجلت حالة وفاة في جنين نتيجة الإصابة بفيروس كورونا، وحالتان في قطاع غزة.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 55 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 104 مرضى، بينهم 12 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.

