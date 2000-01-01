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اعتقال فتى فلسطيني بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن في تل أبيب

الخميس 23 ديسمبر 2021 04:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
اعتقال فتى فلسطيني بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن في تل أبيب



القدس المحتلة /سما/

ذكرت قناة "كان" العبرية، أن الجيش الإسرائيلي اعتقل مساء اليوم الخميس فتى فلسطيني (14 عامًا)، بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن في محطة الباصات المركزية في تل أبيب.
 
يُشار إلى أن عملية إطلاق نار وقعت الأسبوع الماضي قرب مستوطنة "حومش" شمال نابلس، أسفرت عن مقتل المستوطن يهودا ديمنتمان.
 
وكذلك حاول الشاب الفلسطيني حكمت عبد العزيز (25 عامًا) تنفيذ عملية دهس قرب حاجز "دوتان" الإسرائيلي غرب جنين أول أمس الثلاثاء، ما أدى إلى استشهاده إثر إطلاق النار على سيارته واشتعال النيران فيها، وإصابة جنديين إسرائيليين بجروح طفيفة.
 
وفي ظل تصاعد العمليات في الضفة الغربية والقدس في الآونة الأخيرة، هددت إسرائيلُ حركةَ حماس باغتيال رئيسها في الضفة صالح العاروري، في حال استمرت أنشطة الحركة وعملياتها ضد الإسرائيليين.
 
ونقلت صحيفة "معاريف" العبرية، عن وسائل إعلام مصرية، قولها: إن حركة حماس ردت على التهديد بأن أي هجوم على كبار أعضائها "سيكون سببًا لبدء حرب لن تستطيع إسرائيل التعامل معها أو وقفها"، حسب تعبيرها.

#اعتقال فلسطيني #عملية طعن

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