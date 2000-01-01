اللواء يوسف الحلو يكرم الطفلة لارا لمشاركتها بفلم توعوي للشرطة

رام الله /سما/

كرم اللواء يوسف الحلو مدير عام الشرطة اليوم الطفلة لارا البللي بعد مشاركتها في فلم توعوي انتجته الشرطة.

وذكرت ادارة العلاقات العامة والاعلام بالشرطة ان الفلم المذكور هو من انتاج الشرطة الفلسطينية ويتضمن رسائل توعوية لشرطة المرور في العمل على الحد من الحوادث الناتجة عن السرعة الزائد وعدم الالتزام بقوانين السير، وتم عرضه في مؤتمر قادة الامن العرب الذي عقد في تونس الشهر الجاري.

واضافت ان الطفلة لارا البللي كان لها مشاركة في التمثيل في الفلم، ودور في نشر التوعية المرورية وان تكريمها من قبل السيد اللواء يوسف الحلو كان بحضور والدها ووالدتها والعميد ليث زيدان مدير ادارة العلاقات العامة والاعلام والعميد خالد السباتين رئيس ديوان مدير عام الشرطة ويأتي في اطار التشجيع والدعوة للمشاركة الفاعلة ما بين المواطنين و الشرطة في كافة المجالات .