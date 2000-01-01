ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في ماليزيا إلى 37

كوالالمبور /سما/

أعلنت السلطات الماليزية، اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات إلى 37 شخصا.

وقال المفتش العام للشرطة الماليزية أكريل ساني في تصريح صحفي، إن عدد النازحين جراء الفيضانات بلغ ما يقارب 70 ألف شخص في جميع أنحاء الولايات.

وأضاف أنه تم نشر أكثر من 66 ألف عنصر من الشرطة والجيش وإدارة الإطفاء للتخفيف من آثار الفيضانات.

وأشار إلى إغلاق 137 طريقا في جميع الولايات المتضررة حيث لم تزل هناك 23 منطقة مغمورة بمياه الفيضانات ومصنفة عند مستوى "التحذير"، و13 منطقة مصنفة عند مستوى "الخطر".

وتسببت الأمطار الغزيرة التي هطلت على مدى يومين متتاليين دون توقف في نهاية الأسبوع الماضي بفيضانات عارمة لم تشهدها ماليزيا منذ عام1971 ، اجتاحت 12 ولاية من أصل 14، وتسببت في انقطاع المياه والكهرباء وخسائر كبيرة.