  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

جامعة البوليتكنك توقع اتفاقية تعاون مع مجموعة شركات الجبريني

الخميس 23 ديسمبر 2021 03:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
جامعة البوليتكنك توقع اتفاقية تعاون مع مجموعة شركات الجبريني



رام الله /سما/

وقعّت جامعة بوليتكنك فلسطين اتفاقية تعاون مع مجموعة شركات الجبريني، اليوم الخميس، يسعى من خلالها الطرفان الى تعزيز سُبل التعاون في المجالات ذات الاهتمام المُشترك.

واستقبل الوفد الضيف رئيس الجامعة الدكتور امجد برهم، ووقّع الاتفاقية نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع الدكتور اسلام حسونة مع ممثل مجموعة شركات الجبريني المهندس بسام الجبريني، وحضر مراسم التوقيع من دائرة التسويق بالشركة خلدون الخطيب، ومدير مركز التكامل مع الصناعة الدكتور لؤي شاهين.

ورحب برهم بالوفد الضيف، واشاد بالشراكة التكاملية مع مجموعة شركات الجبريني، حيث تعد الاتفاقية المُبرمة نموذجاً لنقل المعرفة، وتجسيراً للفجوة ما بين القطاع الاكاديمي والخاص من اجل تحقيق الانجازات والتطوارت في المجالات المُختلفة.

وأشاد الجبريني بالشراكة الاستراتيجية مع جامعة بوليتكنك فلسطين ودورها في تأهيل الكوادر الفنية اللازمة للنهوض بالاقتصاد الفلسطيني ومُواكبة التطور العالمي في مجالات التكنولوجيا الصناعية والمعرفة العلمية، وأشار الى أهميّة الموائمة ما بين الطلبة الخريجين واحتياجات سوق العمل.

ومن جانبه أكّد حسونة على أهميّة بذل الجهود المُتواصلة من خلال تبادل الخبرات، وذلك من أجْل العمل بشكل مُشترك لخدمة أبنائنا الطلبة واكسابهم المهارات الفنية اللازمة والتي تمكنّهم من الانخراط في سوق العمل الفلسطيني.

#جامعة بوليتكنك فلسطين #اتفاقية تعاون

الأكثر قراءة اليوم

أردوغان يتعهد بالتطبيع "قريبا" مع إسرائيل في لقاء مع حاخامات يهود... (فيديو)

الجعفري يتحدث عن علاقة سوريا مع حماس.. ويتهم قطر بعرقلة مشاركة دمشق باجتماعات الجامعة العربية

استشهاد مواطن برصاص الاحتلال الاسرائيلي بالبيرة

تفاصيل اجتماع الرئيس مع "جيك سوليفان": البدء بعملية سياسية مرتبطة بخطوة إسرائيلية

التنمية بغزة تكشف أسباب حذف أسماء مستفيدين من المنحة القطرية

بعد إعلان استعدادها لضرب إيران في أي وقت... ما هي قدرات سلاح الجو الإسرائيلي؟

صحيفة إسرائيلية: "حزب الله" يمتلك 2000 طائرة دون طيار

الأخبار الرئيسية

الإسلامية الجنوبية تستعرض أبرز ثوابتها عقب تصريحات منصور عباس: "فليذهب الائتلاف الإسرائيلي للجحيم"

الصحة الفلسطيينة: تسجيل 3 حالات وفاة و248 إصابة جديدة بفيروس كورونا في غزة والضفة

سفارة

مسؤول فلسطيني: واشنطن أكدت التزامها بإعادة فتح قنصليتها في شرق القدس

"واللا" العبري : اندونيسيا في طريقها للتطبيع مع اسرائيل بضغط اميركي

الصحة : وفاتان و90 إصابة جديدة بفيروس كورونا في غزة

الاتصالات الفلسطينية