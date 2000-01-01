جامعة البوليتكنك توقع اتفاقية تعاون مع مجموعة شركات الجبريني

رام الله /سما/

وقعّت جامعة بوليتكنك فلسطين اتفاقية تعاون مع مجموعة شركات الجبريني، اليوم الخميس، يسعى من خلالها الطرفان الى تعزيز سُبل التعاون في المجالات ذات الاهتمام المُشترك.

واستقبل الوفد الضيف رئيس الجامعة الدكتور امجد برهم، ووقّع الاتفاقية نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع الدكتور اسلام حسونة مع ممثل مجموعة شركات الجبريني المهندس بسام الجبريني، وحضر مراسم التوقيع من دائرة التسويق بالشركة خلدون الخطيب، ومدير مركز التكامل مع الصناعة الدكتور لؤي شاهين.

ورحب برهم بالوفد الضيف، واشاد بالشراكة التكاملية مع مجموعة شركات الجبريني، حيث تعد الاتفاقية المُبرمة نموذجاً لنقل المعرفة، وتجسيراً للفجوة ما بين القطاع الاكاديمي والخاص من اجل تحقيق الانجازات والتطوارت في المجالات المُختلفة.

وأشاد الجبريني بالشراكة الاستراتيجية مع جامعة بوليتكنك فلسطين ودورها في تأهيل الكوادر الفنية اللازمة للنهوض بالاقتصاد الفلسطيني ومُواكبة التطور العالمي في مجالات التكنولوجيا الصناعية والمعرفة العلمية، وأشار الى أهميّة الموائمة ما بين الطلبة الخريجين واحتياجات سوق العمل.

ومن جانبه أكّد حسونة على أهميّة بذل الجهود المُتواصلة من خلال تبادل الخبرات، وذلك من أجْل العمل بشكل مُشترك لخدمة أبنائنا الطلبة واكسابهم المهارات الفنية اللازمة والتي تمكنّهم من الانخراط في سوق العمل الفلسطيني.