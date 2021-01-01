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الشعبية: جريمة إعدام الشاب محمد عباس تستدعي تصعيد المقاومة

الخميس 23 ديسمبر 2021 02:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشعبية: جريمة إعدام الشاب محمد عباس تستدعي تصعيد المقاومة



غزة/ سما /

 أدانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اليوم الخميس، قيام قوات الاحتلال بجريمة إطلاق النار وإعدام الشاب محمد عيسى عباس (26 عامًا)، مساء أمس الأربعاء، بمدينة البيرة.

واعتبرت الجبهة في بيان لها، أن هذه الجريمة تأتي تنفيذًا للتعليمات الجديدة من قيادة جيش الاحتلال لجنودها بإطلاق النار على المواطنين الفلسطينيين بشكل مباشر.

وأكدت الجبهة أن “المقاومة هي خيار شعبنا للرد على هذه الجريمة البشعة، وهي درع شعبنا وسيفه القاطع اتجاه عصابات المستوطنين وجيش الإجرام، ما يستوجب تصعيد المقاومة وأن تتحول كل مناطق التماس والحواجز إلى كتلة لهب تحترق تحت أقدام الصهاينة”. بحسب نص بيانها.

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