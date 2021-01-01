  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"واللا" العبري : اندونيسيا في طريقها للتطبيع مع اسرائيل بضغط اميركي

الخميس 23 ديسمبر 2021 01:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
"واللا" العبري : اندونيسيا في طريقها للتطبيع مع اسرائيل بضغط اميركي



القدس المحتلة / سما /

 أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الخميس، بأن الإدارة الأمريكية تسعى إلى ضم دولة إسلامية كبيرة لاتفاقيات التطبيع مع إسرائيل.

وأكد الموقع الإلكتروني العبري "واللا"، صباح اليوم، ان وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، قد بحث مع مسؤولين إندونيسيين، خلال زيارته للعاصمة، جاكرتا، الأسبوع الماضي، الدفع بخطوات جادة نحو تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

ونقل الموقع عن مسؤولين إسرائيليين مطلعين على تلك المحادثات، أن بلينكن قد ناقش الأمر أمام مستويات سياسية كبيرة في إندونيسيا، ولكنهم لا يتوقعون حدوث تطور في الرؤية الإندونيسية بشأن إسرائيل، قريبا.

وأشار الموقع العبري إلى أن حدوث تقدم بشأن تطبيع العلاقات بين إسرائيل وإندونيسيا سيدفع بدوره دولا إسلامية أخرى لاتخاذ خطوات مشابهة، خاصة وأن إندونيسيا، وهي أكبر دولة إسلامية.

ولفت إلى أن الإدارة الأمريكية تريد توسيع "اتفاقيات التطبيع" وإقناع دول إسلامية وعربية جديدة بتطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وذكر نيد برايس، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، للموقع العبري، إن إدارة جو بايدن تحاول البحث عن فرص جديدة للتطبيع مع إسرائيل من بين دول عربية وإسلامية أخرى، وإن كانت هذه المحادثات تدار خلف أبواب مغلقة حتى يحين الوقت المناسب.

الأكثر قراءة اليوم

أردوغان يتعهد بالتطبيع "قريبا" مع إسرائيل في لقاء مع حاخامات يهود... (فيديو)

الجعفري يتحدث عن علاقة سوريا مع حماس.. ويتهم قطر بعرقلة مشاركة دمشق باجتماعات الجامعة العربية

استشهاد مواطن برصاص الاحتلال الاسرائيلي بالبيرة

العمل الحكومي بغزة تتخذ عدة قرارات مهمة: تخصيص مبلغ 100 ألف شيكل شهرياً للأسر الأشد فقراً

كشف سر النصر العسكري "المذهل" لأبي أحمد في إثيوبيا ودور إحدى الدول العربية في ذلك

تفاصيل اجتماع الرئيس مع "جيك سوليفان": البدء بعملية سياسية مرتبطة بخطوة إسرائيلية

بعد إعلان استعدادها لضرب إيران في أي وقت... ما هي قدرات سلاح الجو الإسرائيلي؟

الأخبار الرئيسية

سفارة

مسؤول فلسطيني: واشنطن أكدت التزامها بإعادة فتح قنصليتها في شرق القدس

الصحة : وفاتان و90 إصابة جديدة بفيروس كورونا في غزة

الصحة: تسجيل 11 اصابة جديدة بالمتحور "أوميكرون" ليرتفع العدد الاجمالي الى 17

حماس: جميع الخيارات مفتوحة ومفاجآت عديدة ضد الاحتلال الاسرائيلي

7A37A192-E084-426A-B823-2D8A36D5088F

استشهاد مواطن برصاص الاحتلال الاسرائيلي بالبيرة

الاتصالات الفلسطينية