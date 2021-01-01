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فنانة معتزلة تعلن إصابتها بفيروس "كورونا"

الخميس 23 ديسمبر 2021 12:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
فنانة معتزلة تعلن إصابتها بفيروس "كورونا"



وكالات / سما /

أعلنت الفنانة حنان ترك إصابتها بفيروس كورونا، حيث نشرت عبر حسابها الشخصي بموقع تويتر، تغريدة قائلة " الحمدلله على أقدار الله.. أسالكم الدعاء".

وشاركت النجمة المعتزلة حنان ترك، جمهورها منذ عدة أسابيع، بفيديو جديد لها مع ابنتيها التوأم "مريم ومني" عبر خاصية ستورى بحسابها بموقع "انستجرام"، وظهرت خلال الفيديو وهى تعد الخبز لهما لتناوله فى الإفطار، كما شاركت فى النهاية بصورة من وجبة إفطارهم، معلقة عليها، "ولا أحلى من كدة فطار صباح الفل".

واستمرت النجمة المعتزلة حنان ترك كموضع للبحث على مواقع التواصل الاجتماعي وتصدر الترند بعد نشر فيديو آخر ظهرت فيه حنان ترك أثناء ممارستها الألعاب بصحبة بناتها الاثنتين، وعلقت مازحة: ""بنحاول ننقذ ما يمكن إنقاذه".

#فيروس كورونا #حنان ترك

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