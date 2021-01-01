نابلس: دعوات للتصدي لهجمات المستوطنين على قرية برقة

نابلس / سما /

قال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس، إن فصائل العمل الوطني في نابلس، وجهت دعوة لأبناء شعبنا للتصدي لقطعان المستوطنين ووقف اعتداءاتهم المتكررة على قرية برقة، شمال نابلس.

وأضاف في حديث إذاعي، اليوم الخميس، أن اعتداءات المستوطنين على قرية برقة واستهداف المنازل الآمنة ومحاولات إعادة بناء مستوطنة "حومش" المخلاة لن تثني شعبنا عن استمرار المواجهة والتصدي للمشاريع الاستيطانية في تلك المنطقة.

بدوره، أكد عضو إقليم حركة فتح في نابلس مسؤول ملف المقاومة الشعبية نضال مليطات، مساندة فصائل العمل الوطني وحركة فتح في مدينة نابلس وكل أبناء شعبنا لأهالي قرية برقة اليوم وعلى التواجد معهم للتصدي لاعتداءات المستوطنين.

وحذر مليطات في حديث لإذاعة صوت فلسطين، من الكرفانات التي بدأ الاحتلال بوضعها قرب قرية برقة بحجة إقامة معسكر، مشيرا إلى أن الهدف الحقيقي هو تحويلها لمستوطنة.

وقال إن مدينة نابلس سجلت خلال الأيام القليلة الماضية مئتين وخمسين حالة اعتداء من المستوطنين وجيش الاحتلال، وإن هذه الاعتداءات لم تعد فردية بل أصبحت ارهاب منظم ومخطط له.

من جهته، شدّد عضو لجنة التنسيق الفصائلي في نابلس محمد دويكات على ضرورة صياغة برنامج عمل وطني ونضالي مستدام في الميدان للتصدي لقطعان المستوطنين المدعومين من حكومة الاحتلال ولكافة المشاريع الاستيطانية في محافظات الضفة.

ودعا دويكات للتواجد الدائم في الأراضي التي ينوي الاحتلال تحويلها إلى معسكر في برقة شمال نابلس وقرى أخرى، محذرا من خطورة دعوات المستوطنين المنظمة للاعتداء على تلك القرى واستهداف المواطنين وممتلكاتهم.