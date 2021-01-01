وزير العدل: تعليمات إطلاق النار على المدنيين بحد ذاتها جريمة دولية

رام الله / سما /

قال وزير العدل محمد شلالدة، إن تعليمات إطلاق النار التي أصدرتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بحد ذاتها جريمة دولية وانتهاك صارخ لمبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان.

وأضاف شلالدة في حديث إذاعي، اليوم الخميس، أن تعليمات إطلاق النار الجديدة تعد بمثابة ترسيخ لسياسة الإعدامات الميدانية خارج نطاق القانون، داعيا الأمم المتحدة ومؤسسات حقوق الإنسان إلى التدخل من أجل وقف هذه الجريمة.

وبين أن هناك مسؤولية فردية تقع على من أعطى هذه التعليمات أمام المحكمة الجنائية الدولية، داعياً مدعي عام المحكمة إلى فتح تحقيق فوري لمثول هؤلاء المجرمين أمام الجنائية وتفعيل لجنة التحقيق التي شكلت مؤخرا في الجرائم التي ارتكبها الاحتلال خلال العدوان الأخير على قطاع غزة.