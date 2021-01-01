حماس: المساس بالاسرى خط أحمر والمقاومة لن تقف مكتوفة الأيدي

غزة/ سما /

اكد. إسماعيل رضوان القيادي في حركة حماس إن المساس بالأسرى والأسيرات يمثل خطاً أحمر، ونحذر الاحتلال من استمرار انتهاكاته وجرائمه بحق الأسرى.



وقال خلال وقفة لمديرية أوقاف شمال غزة نصرة للأسرى والأسيرات أن المقاومة لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء استمرار انتهاكات الاحتلال بحق الأسرى والأسيرات، وستبقى السيف والدرع الحامي لهم.



ودعا رضوان الأمة العربية والإسلامية لدعم وإسناد الأسرى والأسيرات والوقوف معهم، داعيا قادة الأمة لدعم صمود أسرانا ونصرة الشعب الفلسطيني.



ووجه رسالة للمؤسسات الدولية والحقوقية للتدخل لوقف انتهاكات الاحتلال بحق الأسرى.



ودعا أهالي الضفة والقدس والداخل لاستمرار الفعاليات المناصرة للأسرى والأسيرات.