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ما فضل القهوة في الصباح للقلب والأوعية الدموية؟

الخميس 23 ديسمبر 2021 11:22 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ما فضل القهوة في الصباح للقلب والأوعية الدموية؟



وكالات / سما /

وفقا لآخرالدراسات في مجال أمراض القلب، لا يزيد تناول القهوة بانتظام في الصباح، من خطر الجلطة الدماغية واحتشاء عضلة القلب، بل يخفض من خطر قصور القلب بنسبة 5 بالمئة.

وتشير الدكتورة آنا كورينيفيتش، أخصائية أمراض القلب الروسية، إلى أنه بالنسبة للأشخاص الذين أصيبوا باحتشاء عضلة القلب فإن تناولهم 1-2 من فناجين القهوة يوميا سيكون له تأثير إيجابي في صحتهم.

وتقول، "لم يكتشف الباحثون، أي تأثير سلبي للقهوة على القلب والأوعية الدموية عند تناول القهوة باعتدال. فالكافيين يحسن الدورة الدموية الدقيقة ويخفض من مستوى الالتهابات المسببة لتصلب الشرايين في الجسم. كما أنه يحفز نشاط الدماغ، وهذا مهم جدا خاصة في الصباح".

وتنصح الأخصائية بشرب القهوة من دون سكر وحليب، وحينها يحصل الشخص على فائدة أكبر. مشيرة إلى أن الإضافات مرتبطة بارتفاع خطر الإصابة بمرض السكري.

وتضيف كورينيفيتش، من المهم استشارة الطبيب عند التخطيط للقيام بعمل شاق أو تغيير النظام الغذائي، خاصة إذا كان الشخص يعاني من أمراض القلب والأوعية الدموية.

وكان البروفيسور زاوربيك شوكشيف، أخصائي أمراض القلب، قد أعلن في وقت سابق، أن تناول القهوة يقلل من خطر تطور أمراض القلب والأوعية الدموية. ولكن يجب أن نتذكر دائما، أن القهوة ترفع مستوى ضغط الدم قليلا ولفترة قصيرة.

#القهوة #الصباح #الصحة #القلب #الأوعية الدموية

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