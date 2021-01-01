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شركة تستعد لإطلاق أكثر الهواتف أمانا وتكشف عن مواصفاتها

الخميس 23 ديسمبر 2021 11:15 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شركة تستعد لإطلاق أكثر الهواتف أمانا وتكشف عن مواصفاتها



وكالات / سما /

تستعد شركة Essential Phone لإطلاق هاتف سيتمتع بمواصفات مميزة تجعله من بين أكثر الهواتف أمانا من حيث الحفاظ على سرية البيانات.

وتبعا لأحدث التسريبات فإن الهاتف الجديد الذي سيدعى Osom OV1 من المفترض أن يظهر بشكل رسمي في النصف الأول من العام القادم.

والمميز في هذا الهاتف هو التقنيات والبرمجيات التي سيحصل عليها، والتي ستمكن المستخدم من معرفة البيانات التي تجمعها التطبيقات في جهازه مثل بيانات الكاميرا والمايكروفونات والصور والملفات، وهذه الميزة تبعا للتسريبات ستكون متطورة أكثر بـ 100 مرة تقريبا مقارنة بهواتف أندرويد الحديثة.

وتظهر الصور والفيديوهات التي سرّبت لتصميم هذا الهاتف أن واجهته الخلفية مجهزة بكاميرا أساسية ثنائية العدسة مجهزة بمصباح LED كبير نسبيا، كما جهزت الواجهة بماسح لبصمات الأصابع، أما الواجهة الشاشة فتحوي على ثقب صغير في منتصفها من الأعلى للكاميرا التي ستأتي بعدسة واحدة.

والشيء الفريد في هذا الهاتف أيضا هو أن مستخدمه سيكون قادرا على وصله بملحقات خارجية مميزة مثل الكاميرات التي تلتقط الصور بزاوية 360 درجة.

 

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