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قيادي إيراني يهدد بنسف مفاعل ديمونا الإسرائيلي

الخميس 23 ديسمبر 2021 11:13 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قيادي إيراني يهدد بنسف مفاعل ديمونا الإسرائيلي



القدس المحتلة / سما /

 هدد القيادي في قوات التعبئة الشعبية الإيرانية (البسيج)، محمد طاهري، بتدمير مفاعل “ديمونا” النووي الإسرائيلي في حال تعرضت بلاده لهجوم إسرائيلي.

وقال القيادي الإيراني في تصريحات لموقع “إيران بالعربي” إن بلاده لا تهتم بالتهديدات الإسرائيلية الموجهة إليها.

وأكد طاهري أن المناورات الأخيرة التي أجراها الحرس الثوري الإيراني في جنوب البلاد جاءت لتثبت لإسرائيل أن “أصغر تهديد موجه إلى الجمهورية الإسلامية سيتحول إلى تهديد لكل المنطقة”.

وأوضح طاهري أن المناورات جاءت ردا على تصريحات مسؤولين في إسرائيل عن سعيهم إقامة تحالف إقليمي جديد ضد بلاده.

وأضاف القيادي الإيراني أن إسرائيل تعلم أنه “لن يبقى شيء فيها” في حال دخولها حربا مع بلاده.

وأشار إلى أن “محور المقاومة” حاليا لا يقاوم بالحجارة مثلما كان من قبل، مؤكدا أن جميع قوات المقاومة أصبحت مجهزة بالصواريخ والقذائف.

واعتبر أن بلاده أصبحت أقوى مما كانت عليه قبل 4 عقود، معتبرا أن إسرائيل لا تملك الجرأة لضرب إيران.

وختم حديثه قائلا: “إن قررت (إسرائيل) مهاجمتنا دون تلقي الضوء الأخضر من أمريكا فلتعلم أن منشأة ديمونا النووية سيتم تسويتها مع الأرض”.

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