الجبهة الشعبية تدين: تصريحات منصور عباس لا تمثل شعبنا

رام الله / سما /

أدانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، تصريحات عضو الكنيست الإسرائيلية منصور عباس، التي قال فيها إن "دولة الاحتلال يهودية وستبقى كذلك".

وقالت الجبهة في بيان لها، اليوم الخميس، أن هذه التصريحات لا تمثل شعبنا، وإن ما يدعيه منصور عباس هو تزكية لقانون "يهودية الدولة"، وتغطية على برنامج وممارسات حكومة الاحتلال الإسرائيلي واليمين المتطرف وغلاة المستوطنين، الذين يعملون ليل نهار لتجسيد هذا القانون بكل الوسائل والسبل من أجل تهجير أبناء شعبنا من أراضي عام 1948، وقطع الطريق على حق العودة، وأن تسليمه بقانون "يهودية الدولة" يجعله أداة من أدوات تنفيذه.

ودعت، جماهير شعبنا داخل أراضي العام 48 إلى مقاطعة منصور عباس ونبذه، بعد أن تموضع في الموقع المعادي لشعبنا، وأصبح صوتا للاحتلال في ترويج روايته الزائفة التي تستهدف الرواية والهوية الوطنية الفلسطينية.