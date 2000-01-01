التوتر لا زال سائدًا بسجون الاحتلال كافة ونقل 40 أسيرًا من "نفحة" لجهات مجهولة

رام الله / سما /

قال مكتب إعلام الأسرى، إن التوتر الشديد ما زال سائداً في كافة سجون الاحتلال بعد الاعتداء والتنكيل بالأسيرات وأسرى قسم 12 في سجن "نفحة".

وأضاف المكتب في تصريح صحفي، الخميس، أن إدارة سجون الاحتلال قامت بنقل 40 أسيراً من سجن نفحة إلى جهات غير معلومة.

وذكر أن إدارة السجون تواصل فرض العقوبات القاسية على أسرى قسم 12 في سجن نفحة، والمتمثلة بتحويل القسم إلى زنازين وسحب الكهربائيات، وعدم الخروج إلى الساحة، ومنع الكانتينا، بالإضافة إلى منع زيارة المحامين والطواقم القانونية للأسرى.

ونقل المكتب عن الأسرى قولهم: "لن نسمح ببقاء العقوبات، ولن تعود الأوضاع إلى ما كانت عليه دون عودة الأسرى المعزولين ووقف كافة الإجراءات التي اتخذت على خلفية الأحداث الأخيرة والاستجابة لبقية مطالب الأسيرات".

وأوضح أن الحركة الوطنية الأسيرة دعت جماهير شعبنا لتكثيف حالة التضامن مع الأسرى والأسيرات في السجون و المشاركة الفاعلة غدا في جمعة الغضب تحت شعار أسيراتنا خط أحمر.