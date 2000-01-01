حزب الشعب: تصريحات منصور عباس تفرض ضرورة التحرك الواسع لعزله ومحاصرته

رام الله / سما /

عبّر حزب الشعب الفلسطيني عن رفضه واستنكاره الشديدين لما أعلنه رئيس القائمة العربية الموحّدة في الكنيست الإسرائيلية منصور عباس، بموافقته على قانون القومية العنصري "يهودية الدولة".

وأشار حزب الشعب في بيان صحفي، مساء أمس الأربعاء، إلى أن هذا الموقف يحمل دلالات خطيرة تمس بالحقوق الوطنية التاريخية لشعبنا الفلسطيني، وتهدد باستهداف أهلنا في أراضي 48 بعملية "ترانسفير" وتهجير يخطط لها اليمين الإسرائيلي، كما أنها تستهدف اللاجئين وحق العودة.

ولفت إلى أن "يهودية الدولة تحصر حق العودة باليهود، بينما تحرم أصحاب الأرض الأصليين من حقهم في العودة، كما أنها تهدف لإرضاء شعبنا لنظام الابارتهايد والاحتلال العنصري الذي تمثله دولة الاحتلال والعنصرية".

وأضاف أن هذا الموقف الخطير لمنصور عباس يمثل تساوقًا رخيصًا مع الرواية الصهيونية وأهدافها القائمة على اقتلاع شعبنا وتهجيره، علاوةً على حرمانه من أبسط حقوقه القومية.

ودعا حزب الشعب كل جماهير شعبنا الى عزل منصور عباس ومحاصرة توجهاته التي باتت تشكّل خطرًا كبيرًا على حقوق شعبنا، كما أنها تشكّل خطرًا يهدد وحدة شعبنا في الداخل في مواجهة اليمين الإسرائيلي بفروعه المختلفة.