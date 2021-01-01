المالية بغزة تعلن عن بدء صرف الطلبات الخاصة بالعلاج للموظفين

غزة / سما /

أعلنت وزارة المالية في غزة، اليوم الخميس، عن بدء صرف الطلبات الخاصة بالعلاج التي تقدم بها الموظفون من خلال التسجيل الإلكتروني من 2021 /15/1، وحتى 15/8/2021 والتي تم اعتمادها من اللجنة المختصة ووفق المعايير المعمول بها، إضافة لبعض الحالات العاجلة.

وقالت الوزارة في تصريح صحفي مقتضب ، إن عدد المستفيدين من عملية الصرف 651 مستفيد بمبلغ اجمالي 968.000 شيكل.



وأضافت: "الوزارة قررت صرف مصاريف الجنازة التي تم اعتمادها والمسجلة عبر التسجيل الالكتروني من تاريخ 1/1/2021 وحتى 31/3/2021, ويستفيد من القرار 173 مستفيداً بمبلغ اجمالي 138.000 شيكل".

وتابعت: "الصرف سيبدأ صباح اليوم الخميس الموافق 23 ديسمبر الساعة العاشرة صباحاً عبر كافة فروع بنك البريد والإنتاج والوطني، وفق الإجراءات المتبعة للوقاية من فيروس كورونا".

ويأتي القرار بناءً على قرار لجنة متابعة العمل الحكومي، وضمن مساعيها للتخفيف عن الموظفين في ظل الأوضاع الصعبة، ووفق الإمكانيات المالية المتاحة.