مالية غزة تنشر إحصائية عمل دوائر الجمارك بالمعابر خلال أمس

غزة/ سما /
نشرت وزارة المالية في غزة، اليوم الخميس، إحصائية عمل دوائر الجمارك بالمعابر، ليوم أمس الأربعاء.
وفيما يلي الإحصائية، كما نشرتها الوزارة:
معبر كرم أبو سالم التجاري
التعامل مع (404) شاحنة
استيراد عدد 361 شاحنة
تصدير عدد 40 شاحنة
معبر رفح التجاري:
استيراد 66 شاحنة تحتوي على (أجبان وألبان، ثوم، طحين، سميد، أعلاف، سيرج، شيبسي، عصائر، أسمنت أسود، نثريات، بلوكات اسفنج، أخشاب، كراميكا، العاب متنوعة، ملابس)
استمرار اعفاء 9 اصناف اساسية من الرسوم والضرائب الجمركية
كميات البترول الواردة:
استيراد 7 شاحنات سولار
استيراد 20 شاحنة غاز طهي
ادخال 15 شاحنة سولار لمحطة توليد الكهرباء
معبر رفح البري:
متابعة مغادرة 505 مسافرين
اتمام اجراءات جمركية لـ 359 مسافر وصلوا من الجانب المصري