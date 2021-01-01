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مالية غزة تنشر إحصائية عمل دوائر الجمارك بالمعابر خلال أمس

الخميس 23 ديسمبر 2021 10:24 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مالية غزة تنشر إحصائية عمل دوائر الجمارك بالمعابر خلال أمس



غزة/ سما /

نشرت وزارة المالية في غزة، اليوم الخميس، إحصائية عمل دوائر الجمارك بالمعابر، ليوم أمس الأربعاء.

وفيما يلي الإحصائية، كما نشرتها الوزارة:

معبر كرم أبو سالم التجاري

التعامل مع (404) شاحنة

استيراد عدد 361 شاحنة

تصدير عدد 40 شاحنة

معبر رفح التجاري:

استيراد 66 شاحنة تحتوي على (أجبان وألبان، ثوم، طحين، سميد، أعلاف، سيرج، شيبسي، عصائر، أسمنت أسود، نثريات، بلوكات اسفنج، أخشاب، كراميكا، العاب متنوعة، ملابس)

استمرار اعفاء 9 اصناف اساسية من الرسوم والضرائب الجمركية

كميات البترول الواردة:

استيراد 7 شاحنات سولار

استيراد 20 شاحنة غاز طهي

ادخال 15 شاحنة سولار لمحطة توليد الكهرباء

معبر رفح البري:

متابعة مغادرة 505 مسافرين

اتمام اجراءات جمركية لـ 359 مسافر وصلوا من الجانب المصري
 

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