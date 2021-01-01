  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

المالية: صرف طلبات العلاج ومصاريف الجنازة لعشرات الموظفين

الخميس 23 ديسمبر 2021 09:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT
المالية: صرف طلبات العلاج ومصاريف الجنازة لعشرات الموظفين



غزة/ سما /

أعلنت وزارة المالية في غزة، عن صرف الطلبات الخاصة بالعلاج، ومصاريف الجنازة التي تقدم بها الموظفون من خلال التسجيل الإلكتروني والتي تم اعتمادها من اللجان المختصة.

وقالت الوزارة في تصريح صحفي، إن الصرف سيبدأ اليوم الخميس الساعة العاشرة صباحاً عبر كافة فروع بنك البريد والإنتاج والوطني، وفق الإجراءات المتبعة للوقاية من فيروس كورونا.

وأضافت أنه سيتم صرف طلبات العلاج التي تقدم بها الموظفون خلال الفترة ما بين 2021 /15/1، وحتى 15/8/2021، بالإضافة لبعض الحالات العاجلة، مشيرةً إلى أن عدد المستفيدين من عملية الصرف 651 مستفيد بمبلغ اجمالي 968.000 شيكل.

وذكرت الوزارة، أنه سيتم صرف مصاريف الجنازة التي تم اعتمادها والمسجلة عبر التسجيل الالكتروني من تاريخ 1/1/2021 وحتى 31/3/2021، لافتةً إلى أن عدد المستفيدين من القرار 173 موظفا بمبلغ اجمالي 138.000 شيكل.

وأشارت إلى أن الصرف جاء بناءً على قرار لجنة متابعة العمل الحكومي، وضمن مساعيها للتخفيف عن الموظفين في ظل الأوضاع الصعبة، ووفق الإمكانيات المالية المتاحة.

الأكثر قراءة اليوم

الرئاسة الفلسطينية تدين تصريحات رئيس القائمة الاسلامية في الكنيست منصور عباس

الجعفري يتحدث عن علاقة سوريا مع حماس.. ويتهم قطر بعرقلة مشاركة دمشق باجتماعات الجامعة العربية

أردوغان يتعهد بالتطبيع "قريبا" مع إسرائيل في لقاء مع حاخامات يهود... (فيديو)

قرداحي يُفجر مفاجأة حول خوضه الانتخابات المقبلة ويكشف تفاصيل استقالته المثيرة للجدل

العمل الحكومي بغزة تتخذ عدة قرارات مهمة: تخصيص مبلغ 100 ألف شيكل شهرياً للأسر الأشد فقراً

كشف سر النصر العسكري "المذهل" لأبي أحمد في إثيوبيا ودور إحدى الدول العربية في ذلك

بعد إعلان استعدادها لضرب إيران في أي وقت... ما هي قدرات سلاح الجو الإسرائيلي؟

الأخبار الرئيسية

الصحة: تسجيل 11 اصابة جديدة بالمتحور "أوميكرون" ليرتفع العدد الاجمالي الى 17

حماس: جميع الخيارات مفتوحة ومفاجآت عديدة ضد الاحتلال الاسرائيلي

7A37A192-E084-426A-B823-2D8A36D5088F

استشهاد مواطن برصاص الاحتلال الاسرائيلي بالبيرة

أردوغان يتعهد بالتطبيع "قريبا" مع إسرائيل في لقاء مع حاخامات يهود... (فيديو)

الرئيس

تفاصيل اجتماع الرئيس مع "جيك سوليفان": البدء بعملية سياسية مرتبطة بخطوة إسرائيلية

الاتصالات الفلسطينية