أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية والفلسطينية

رام الله / سما /

أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث "الحياة الجديدة، الأيام، القدس" الصادرة اليوم الخميس، خبر استشهاد شاب من مخيم الأمعري برصاص الاحتلال ووقوع إصابات خلال مواجهات في مخيم عايدة وبلدة يعبد.

كما تناولت تأكيد الرئيس محمود عباس، لدى استقباله مستشار الأمن القومي الأميركي، على ضرورة وقف الممارسات الإسرائيلية أحادية الجانب التي تقوض حل الدولتين، وتناولت أيضا إدانة الرئاسة لتصريحات منصور عباس واعتبرتها ترجمة بغيضة لقانون القومية العنصري.

وفيما يلي أبرز عناوين الصحف الثلاث:

* "الحياة الجديدة":

الرئيس يؤكد ضرورة وقف الممارسات الإسرائيلية أحادية الجانب التي تقوض حل الدولتين

استشهاد شاب من مخيم الأمعري والاحتلال يرفض تسليم جثمان الشهيد حكمت عبد العزيز

الرئاسة تدين تصريحات منصور عباس وتعتبرها ترجمة بغيضة لقانون القومية العنصري

اشتية: المؤسسة الأمنية شبكة أمان للمواطنين وللاستقرار ولمشروعنا الوطني

الرئيس يعزي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده بوفاة الأمير نهار بن سعود بن عبد العزيز

احتجاجات الأسرى تجبر الاحتلال على إنهاء عزل الأسيرتين مرح باكير وشروق دويات

خوري يطالب الكنائس العالمية بدعم الكنيسة المحلية والاستماع لصوتها

مبعوث صيني يعبر عن قلق بلاده إزاء تدهور الأوضاع الأمنية في الأراضي الفلسطينية المحتلة

مخيم شاتيلا.. التراث الفلسطيني عنصر أساسي في الصراع مع الاحتلال وجزء لا يتجزأ من الهوية الفلسطينية

ميلاد "حزين" في بيت الأسير خالد الحلبي

* "الأيام":

استشهاد مواطن من مخيم الأمعري برصاص الاحتلال وإصابات خلال مواجهات في عايدة والعروب وبلدة يعبد

الرئيس يستقبل مستشار الأمن القومي الأمريكي: البدء بعملية سياسية مرتبط بخطوة إسرائيلية

الرئاسة تدين تصريحات منصور عباس: يكرر أكاذيب الصهيونية

الاحتلال يقرر تسليم جثمان الشهيد عمر أبو عصب

عائلة الشهيد موسى: الاحتلال يروج أكاذيب لتبرير جريمة قتل وحرق ابننا

بن غفير يعتدي على شابين مقدسيين يعملان في تل أبيب

الأسرى يواصلون تنفيذ خطواتهم الاحتجاجية

الأسير أبو هواش يواصل إضرابه لليوم الـ128 وسط تحذيرات من خطورة وضعه الصحي

إنهاء عزل الأسيرتين باكير ودويات

"كورونا": حالتا وفاة و302 إصابة

"أوميكرون" عالميا: إسبانيا تعيد فرض إلزامية الكمامات.. المملكة المتحدة تتخطى مئة ألف إصابة يومية بـ"كورونا"

البيت الأبيض: محادثات مع إسرائيل للتوصل لإسراتيجية مشتركة للتصدي لبرنامج إيران النووي

* "القدس":

الرئاسة: تصريحات منصور عباس ترجمة لقانون القومية العنصري

شهيد برصاص قوات الاحتلال في البيرة

اشتية يحذر من تداعيات الإعدامات الميدانية التي ينفذها الاحتلال

بايدن يؤكد التزامه بحل الدولتين والعمل المشترك لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة

شرطة الاحتلال تمنع حراس الأقصى الجدد من العمل والأوقاف ترفض التدخل في شؤونها

الشهيد عبد العزيز.. مطالبات رسمية بتشكيل لجنة تحقيق في عملية تصفيته

وفاتان في الخليل وجنين و291 إصابة جديدة بكورونا

المتطرف بن غفير يشهر سلاحا بوجه شابين عربيين

بينت ومستشار الأمن القومي الأميركي يناقشان الملف النووي الإيراني ومباحاثات فيينا

3 وفيات و903 إصابات جديدة بالوباء في إسرائيل

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أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (هآرتس، معاريف، يدعوت احرنوت) الصادرة اليوم الخميس.

* "هآرتس":

- الولايات المتحدة أقرت أن المفاوضات مع إيران ستستمر عدة أسابيع ومستشار الأمن القومي يقول إنه بالإمكان التوصل لاتفاق معها

- عضو الكينيست جفير يشهر مسدسه بوجه منظم لحركة السير في موقف للسيارات في تل أبيب

- انتقادات شديدة اللهجة لتصريح منصور عباس بأن إسرائيل دولة يهودية

- المحامي شلومي زكريا يهاجم الرئيس الإسرائيلي الذي طالب بعدم إخلاء مستوطنة "حومش" مؤكدا أن ما يقوم به طلاب المعهد الديني إرهاب وسرقة للأرض

* "يديعوت أحرنوت":

- موجة من الغلاء مطلع العام القادم

- التطعيم الرابع ابتداء من يوم الأحد والعودة إلى الإشارات الضوئية في قضية تفشي كورونا

- معلمة في مدرسة دينية يهودية تعتدي جنسيا على تلميذاتها

- رئيس أركان الجيش: الجنود الأفضل هم من يخدمون في الوحدات القتالية

- عضو الكنيسيت بن جفير هدد بمسدسه عمال عرب في موقف للسيارات

* "معاريف":

- خبراء الأوبئة يدعون إلى التطعيم الرابع

- رئيس حركة شاس يعترف بتهم التهرب الضريبي ويستقيل من الكنيسيت ويغرم بـ180 ألف شيقل

- وزير القضاء الإسرائيلي: تصرفات نتنياهو قمة في الوقاحة

- تواجد كثيف للشرطة لتنفيذ تقييدات كورونا في الأماكن العامة

- الرئيس الاسرائيلي: يجب القضاء على النووي الإيراني بكل الوسائل

- ترمب: أصبت بخيبة أمل من تصرف إسرائيل في قضية اغتيال قاسم سليماني

- لائحة اتهام ضد جنرال في الجيش صور المجندات عاريات