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قفزة في أسعار المواد الأولية ترفع مؤشرات تكاليف البناء للشهر الثالث

الخميس 23 ديسمبر 2021 09:16 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قفزة في أسعار المواد الأولية ترفع مؤشرات تكاليف البناء للشهر الثالث



رام الله / سما /

 أظهرت بيانات رسمية، صدرت اليوم الخميس، ارتفاعا جماعيا لمؤشرات تكاليف البناء في الضفة الغربية خلال تشرين الثاني الماضي، للشهر الثالث على التوالي.

المباني السكنية:

وقال الجهاز المركزي للاحصاء أن أسعار تكاليف البناء للمباني السكنية في الضفة سجلت ارتفاعاً نسبته 1.14% خلال شهر تشرين ثاني 2021 مقارنة بشهر تشرين أول 2021، إذ ارتفع الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء للمباني السكنية إلى 116.02 مقارنة بـ 114.71 خلال الشهر السابق (سنة الأساس 2013=100).

وعلى مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية ارتفاعاً نسبته 1.92%، بينما سجلت أسعار مجموعة استئجار المعدات انخفاضاً مقداره 0.14%، في حين سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال استقراراً خلال شهر تشرين ثاني 2021 مقارنة بالشهر السابق.

المباني غير السكنية:

كما سجلت أسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية ارتفاعاً نسبته 1.09% خلال شهر تشرين ثاني 2021 مقارنة بشهر تشرين أول 2021، إذ ارتفع الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية إلى 115.40 مقارنة بـ 114.15 خلال الشهر السابق (سنة الأساس 2013=100).

وعلى مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية ارتفاعاً نسبته 1.78%، بينما سجلت أسعار مجموعة استئجار المعدات انخفاضاً مقداره 0.14%، في حين سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال استقراراً خلال شهر تشرين ثاني 2021 مقارنة بالشهر السابق.

المباني العظم:

وسجلت أسعار تكاليف البناء لمباني العظم ارتفاعاً نسبته 2.16% خلال شهر تشرين ثاني 2021 مقارنة بشهر تشرين أول 2021، إذ ارتفع الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء لمباني العظم إلى 117.42 مقارنة بـ 114.94 خلال الشهر السابق (سنة الأساس 2013=100).

وعلى مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية ارتفاعاً نسبته 3.36%، بينما سجلت أسعار مجموعة استئجار المعدات انخفاضاً مقداره 0.14%، في حين سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال استقراراً خلال شهر تشرين ثاني 2021 مقارنة بالشهر السابق.

الطرق:

وسجلت أسعار تكاليف إنشاء الطرق بأنواعها المختلفة ارتفاعاً نسبته 1.22% خلال شهر تشرين ثاني 2021 مقارنة بشهر تشرين أول 2021، إذ ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار تكاليف الطرق إلى 110.93 مقارنة بـ 109.60 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون أول 2008=100).

وعلى مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية ارتفاعاً نسبته 1.79%، وأسعار مجموعة تكاليف تشغيل معدات وصيانة ارتفاعاً نسبته 0.89%، وأسعار مجموعة استئجار المعدات ارتفاعاً نسبته 0.65%، في حين سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال استقراراً خلال شهر تشرين ثاني 2021 مقارنة بالشهر السابق.

شبكات المياه:

وسجلت أسعار تكاليف إنشاء شبكات المياه ارتفاعاً نسبته 1.32% خلال شهر تشرين ثاني 2021 مقارنة بشهر تشرين أول 2021، إذ ارتفع الرقم القياسي لأسعار تكاليف إنشاء شبكات المياه إلى 125.77 مقارنة بـ 124.14 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون ثاني 2010=100).

وعلى مستوى أسعار خزانات المياه، سجل الرقم القياسي ارتفاعاً نسبته 2.88%، إذ ارتفع الرقم القياسي إلى 121.12 مقارنة بـ 117.73 خلال الشهر السابق، وعلى مستوى أسعار شبكات المياه سجل الرقم القياسي ارتفاعاً نسبته 0.66%، إذ ارتفع الرقم القياسي إلى 127.89 مقارنة بـ 127.04 خلال الشهر السابق.

شبكات المجاري:

وسجلت أسعار تكاليف إنشاء شبكات المجاري ارتفاعاً نسبته 0.53% خلال شهر تشرين ثاني 2021 مقارنة بشهر تشرين أول 2021، إذ ارتفع الرقم القياسي إلى 111.33 مقارنة بـ 110.74 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون ثاني 2010=100).

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