التنمية بغزة تكشف أسباب حذف أسماء مستفيدين من المنحة القطرية

غزة/ سما /

كشفت الناطقة باسم وزارة التنمية الاجتماعية بغزة عزيزة الكحلوت، مساء الأربعاء، عن أسباب حذف أسماء مستفيدين من المنحة القطرية الـ100 دولار.

وقالت الكحلوت، في تصريحٍ صحفي: "إنّ التنمية لا علم لديها بأسباب حذف بعض أسماء المستفيدين من المنحة القطرية الـ100 دولار"، مُشيرةً إلى أنّ الوزارة تقوم بتجهيز كشوفات الأسماء وترسلها قبل كل دفعة إلى اللجنة القطرية، والأخيرة تقوم بإرسالها للأمم المتحدة

وأشارت إلى أنّه يتم فلترة الأسماء وإعادة إرسالها إلى وزارة التنمية بشكل نهائي.

واختتمت الكحلوت، حديثها بالقول: "إنّ بعض المستفيدين الذين تلقوا أكثر من ٢٠ دفعة لا يصرف لهم المنحة لشهر واحد ثم تعود لتصرف لهم في الشهر المقبل".