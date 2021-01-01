  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

التنمية بغزة تكشف أسباب حذف أسماء مستفيدين من المنحة القطرية

الخميس 23 ديسمبر 2021 09:14 ص / بتوقيت القدس +2GMT
التنمية بغزة تكشف أسباب حذف أسماء مستفيدين من المنحة القطرية



غزة/ سما /

كشفت الناطقة باسم وزارة التنمية الاجتماعية بغزة عزيزة الكحلوت، مساء الأربعاء، عن أسباب حذف أسماء مستفيدين من المنحة القطرية الـ100 دولار.

وقالت الكحلوت، في تصريحٍ صحفي: "إنّ التنمية لا علم لديها بأسباب حذف بعض أسماء المستفيدين من  المنحة القطرية الـ100 دولار"، مُشيرةً إلى أنّ الوزارة تقوم بتجهيز كشوفات الأسماء وترسلها قبل كل دفعة إلى اللجنة القطرية، والأخيرة تقوم بإرسالها للأمم المتحدة

وأشارت إلى أنّه يتم فلترة الأسماء وإعادة إرسالها إلى وزارة التنمية بشكل نهائي.

واختتمت الكحلوت، حديثها بالقول: "إنّ بعض المستفيدين الذين تلقوا أكثر من ٢٠ دفعة لا يصرف لهم المنحة لشهر واحد ثم تعود لتصرف لهم في الشهر المقبل".

الأكثر قراءة اليوم

الرئاسة الفلسطينية تدين تصريحات رئيس القائمة الاسلامية في الكنيست منصور عباس

الجعفري يتحدث عن علاقة سوريا مع حماس.. ويتهم قطر بعرقلة مشاركة دمشق باجتماعات الجامعة العربية

أردوغان يتعهد بالتطبيع "قريبا" مع إسرائيل في لقاء مع حاخامات يهود... (فيديو)

قرداحي يُفجر مفاجأة حول خوضه الانتخابات المقبلة ويكشف تفاصيل استقالته المثيرة للجدل

العمل الحكومي بغزة تتخذ عدة قرارات مهمة: تخصيص مبلغ 100 ألف شيكل شهرياً للأسر الأشد فقراً

كشف سر النصر العسكري "المذهل" لأبي أحمد في إثيوبيا ودور إحدى الدول العربية في ذلك

بعد إعلان استعدادها لضرب إيران في أي وقت... ما هي قدرات سلاح الجو الإسرائيلي؟

الأخبار الرئيسية

الصحة: تسجيل 11 اصابة جديدة بالمتحور "أوميكرون" ليرتفع العدد الاجمالي الى 17

حماس: جميع الخيارات مفتوحة ومفاجآت عديدة ضد الاحتلال الاسرائيلي

7A37A192-E084-426A-B823-2D8A36D5088F

استشهاد مواطن برصاص الاحتلال الاسرائيلي بالبيرة

أردوغان يتعهد بالتطبيع "قريبا" مع إسرائيل في لقاء مع حاخامات يهود... (فيديو)

الرئيس

تفاصيل اجتماع الرئيس مع "جيك سوليفان": البدء بعملية سياسية مرتبطة بخطوة إسرائيلية

الاتصالات الفلسطينية