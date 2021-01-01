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الصحة: تسجيل 11 اصابة جديدة بالمتحور "أوميكرون" ليرتفع العدد الاجمالي الى 17

الخميس 23 ديسمبر 2021 09:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة: تسجيل 11 اصابة جديدة بالمتحور "أوميكرون" ليرتفع العدد الاجمالي الى 17



رام الله / سما /

أعلنت وزارة الصحة في حكومة رام الله، صباح اليوم الخميس، تسجيل إصابات جديدة بمتحور "أوميكرون" في الضفة الغربية.

وقال مسؤول ملف كورونا في جنوب الضفة عفيف عطاونة:، إنه تم تسجيل "11 إصابة جديدة بمتحور أوميكرون بالضفة الغربية".

وأكد عطاونة، أن أجريت لهم الفحوصات اللازمة في المختبرات الفلسطينية وتبين إصابتهم بالمتحور "أوميكرون"، مشيراً إلى أن طواقم الطب الوقائي بالوزارة تجري عملية حصر للمخالطين لإجراء الفحوصات اللازمة.

وعقب تسجيل الإصابات الجديدة، بالمتحور "أوميكرون"، يرتفع عدد الإصابات إلى 17 إصابة، بعدما سجلت الضفة 6 إصابات خلال الأسبوع الجاري.

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