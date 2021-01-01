بالأسماء.. الاحتلال يشن حملة اعتقالات ومداهمات واسعة فى الضفة

رام الله / سما /

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر الخميس، حملة اعتقالات في صفوف المواطنين بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة عصيرة الشمالية شمال نابلس، واعتقلت الشقيقين مفدى ومناضل سعادة.

كما اعتقلت الشابين أحمد أبو ليل وهيثم أبو ليل من بلدة برقة شمال غرب نابلس.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة قراوة بني حسان غرب سلفيت، واعتقلت كلا من مؤمن مرعي وبلال عاصي وعلي عاصي.

وفي جنين ذكرت المصادر أن قوات الاحتلال اعتقلت محمد مهدي طحاينة، ومحمد عاهد طحاينة، وفؤاد جرادات من بلدة السيلة الحارثية جنوبي المدينة.

كما اعتقلت محمود مطيع سليط، من طولكرم، ومحمد نور بني عودة من طمون قرب طوباس، ومحمد إياس شاهين، وعماد حسين شاهين، من مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم.