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اشتية يحذر من تداعيات تعليمات إطلاق النار الجديدة التي أعلنها قادة الاحتلال

الخميس 23 ديسمبر 2021 07:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اشتية يحذر من تداعيات تعليمات إطلاق النار الجديدة التي أعلنها قادة الاحتلال



رام الله / سما /

حذر رئيس الوزراء محمد اشتية من التداعيات الخطيرة التي ستترتب على  تعليمات إطلاق النار الجديدة التي أعلن عنها قادة المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، والتي تشجع جنود الاحتلال على إطلاق النار على المواطنين بغرض القتل، وكان آخر ضحاياها الشهيدان حكمت عبد العزيز ومحمد عباس.

وطالب اشتية بسرعة تدخل الأمم المتحدة، والمنظمات الحقوقية الدولية، لوقف سياسة الإعدامات الميدانية التي تنفذها قوات الاحتلال ضد أبناء شعبنا دون أدنى التفاتة للقوانين الدولية.

وتقدم رئيس الوزراء بخالص العزاء من والدي الشهيد عباس وعائلته، سائلا المولى عز وجل بأن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

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