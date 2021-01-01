حالة الطقس: استمرار تأثير المنخفض الجوي

رام الله / سما /

افادت الارصاد الجوية باستمرار تأثر البلاد بالمنخفض الجوي اليوم الخميس لذا يكون الجو غائما جزئيا الى غائم وباردا نهارا الى شديد البرودة ليلا خاصة فوق المرتفعات الجبلية ، وتسقط أمطار خفيفة متفرقة فوق معظم المناطق ، الرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

الجمعة: يكون الجو غائما جزئيا ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة حيث يستمر الجو باردا نهارا الى شديد البرودة ليلا خاصة فوق المرتفعات الجبلية ،وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق ، الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.