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أردوغان يتعهد بالتطبيع "قريبا" مع إسرائيل في لقاء مع حاخامات يهود... (فيديو)

الأربعاء 22 ديسمبر 2021 10:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
أردوغان يتعهد بالتطبيع "قريبا" مع إسرائيل في لقاء مع حاخامات يهود... (فيديو)



القدس المحتلة / سما /

ذكرت صحيفة عبرية أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان استضاف في قصره بأنقرة الحاخام الأكبر للبلاد مع مجموعة من الحاخامات من بلدان العالم الإسلامي.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية مساء اليوم الأربعاء: "أصدر أردوغان خلال الاجتماع سلسلة من التصريحات الإيجابية والمفاجئة حول موقفه من اليهود وإسرائيل".

وبحسب الصحيفة قال الرئيس التركي خلال الاجتماع للحاخامات اليهود: "ستبقى العلاقات بين تركيا واليهود وإسرائيل قوية على الدوام".

ومن بين ما قاله أردوغان أيضا وفقا للصحيفة: "العلاقات الاقتصادية بين البلدين (تركيا وإسرائبل) أقوى من أي وقت مضى وستستمر في النمو".

وبحسب الحاخامات الذين حضروا الاجتماع، قال أردوغان أيضا إن تطبيع العلاقات مع إسرائيل "أمر مهم وسيحدث قريبا".

ونشرت وسائل إعلام عبرية وصحفيون إسرائيلييون مقاطع فيديو وصورا توثق للقاء الرئيس التركي مع عدد من الحاخامات اليهود في قصره بأنقره.

يشار إلى أن العلاقات الثنائية بين تركيا وإسرائيل شهدت فترات طويلة من التوتر والجفاء، دون القطيعة، خاصة منذ حادثة سفينة مرمرة في مايو/ أيار 2010، والهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة، فضلا عن طرد أنقرة السفير الإسرائيلي عام 2018 عقب قرار الولايات المتحدة نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، وهو ما قابلته إسرائيل بخطوة مماثلة.

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