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صحيفة إسرائيلية: "حزب الله" يمتلك 2000 طائرة دون طيار

الأربعاء 22 ديسمبر 2021 10:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
صحيفة إسرائيلية: "حزب الله" يمتلك 2000 طائرة دون طيار



القدس المحتلة / سما /

ذكرت صحيفة إسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن "حزب الله" اللبناني يمتلك نحو 2000 طائرة دون طيار، بعضها مطور في إيران والأخرى قام بتصنيعها الحزب بشكل مستقل بنفسه.

وأفادت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية، مساء اليوم الأربعاء، بأن "حزب الله" اللبناني يمتلك نحو 2000 طائرة دون طيار، يستخدمها منذ تسعينيات القرن الماضي، واستخدم بعضها في سوريا، وكذلك ضد إسرائيل.

وأكدت الصحيفة العبرية أنه حتى قبل الحرب الإسرائيلية الثانية على لبنان في عام 2006، سبق للحزب اللبناني إطلاق طائرات دون طيار على إسرائيل، في وقت أطلق أثناء الحرب نفسها عدة طائرات قتالية دون طيار على إسرائيل، حيث سبق للحزب أن قام بإطلاق مثل هذه الطائرات في شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2012، والتي وصلت إلى منطقة النقب في الجنوب الإسرائيلي قبل أن تعترضها طائرات سلاح الجو الإسرائيلي.

وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن الحزب امتلك 200 طائرة دون طيار إيرانية الصنع، حتى عام 2013، وبمرور الوقت، وبمساعدة إيرانية، قام الحزب اللبناني بزيادة أعداد هذه الطائرات، وبشكل كبير، حيث لفتت الصحيفة إلى أن "حزب الله" سيستخدم هذه الطائرات مثل ما فعله "الكاميكازي" (الانتحاري)، في هجمات على أهداف استراتيجية تابعة للجيش الإسرائيلي.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها المطول أن "حزب الله" نجح في تطوير نماذج مختلفة من الطائرات دون طيار، مثل "شاهد" و"صامد" و"مهاجر" (KAS-04) فضلا عن امتلاكه العشرات من الطائرات المسيرة المدنية الأصغر التي تصنعها الصين، التي يمكن استخدامها في تصوير وحمل وإلقاء القنابل.
 

#اسرائيل #حزب الله #طائرات مسيرة #طائرة دون طيار #لبنان #سوريا #ايران

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