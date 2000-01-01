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بعد شهادة "حيفتس".. "معاريف" تكشف عن تورط يائير نتنياهو في شؤون والده

الأربعاء 22 ديسمبر 2021 09:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
بعد شهادة "حيفتس".. "معاريف" تكشف عن تورط يائير نتنياهو في شؤون والده



القدس المحتلة / سما /

كشفت صحيفة "معاريف" العبرية صباح يوم الأربعاء، عن تورط نجل رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق "بنيامين نتنياهو" في شؤن والده.

وقالت الصحيفة العبرية، إنّ نير حيفتس المستشار الإعلامي السابق لنتنياهو أدلى بشهادته في قضية ملف (4000) للتحقيق مع نتنياهو في قضايا فساد، حيثُ كشف عن تورط نجله يائير بالتدخل في شئون والده والحاق أضرار جسيمة بالدولة على حد قوله.

ونقلت الصحيفة شهادة "حيفتس"، بشأن تعيين أفيرام العاد "رئيس التحرير السابق للموقع الإخباري"، أنّ يشوع كانت تحت ضغط لتجنيد إلعاد ولكنني لم أستطع نقل التعيين بشكل رسمي، ولا أعرف لماذا لم أقل ذلك قبل 4 سنوات".

وتابع حيفتس في شهادته، لقد أخبرت الحقيقة للشرطة، وأقولها هنا، فأنا لا أشعر بالراحة في تحليل شخصية يائير نجل نتنياهو، لأنّ أسلوبه في التعبير يصل إلى أماكن فظة جدًا

وأشار، إلى أن يائير كان في منزل رئيس الوزراء طوال اليوم، وانقلب على والدته سارة، وقال "غضبها مزعج للغاية ومن ينتصر ويثير غضبها سيشرق".

#بنيامين نتنياهو #يائير نتنياهو #اسرائيل #نير حيفتس

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