الشيخ عزام يزور ضريحي القائد صلاح الدين والعلامة البوطي في دمشق

دمشق /سما/

زار عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين الشيخ نافذ عزام، عصر اليوم الأربعاء، ضريحي القائد الإسلامي الكبير صلاح الدين الأيوبي، والعلامة الإسلامي الكبير محمد سعيد رمضان البوطي، المُتاخم للمسجد الأموي بالعاصمة السورية دمشق، وقرأ على روحيهما، سورة الفاتحة.

وصرَّح الشيخ عزام بأننا "نقف أمام ضريح قامة إسلامية كبيرة كصلاح الدين، لها إسهامها الكبير في توحيد الأمة وتحقيق النصر، الذي ننشده اليوم في فلسطين".

وأضاف "وأمام ضريح العلامة الكبير محمد سعيد رمضان البوطي، نستذكر دوره كعالم يُفقِّه الناس، ويُعلمهم أمور دينهم. لقد كان بحق معيناً زاخراً ومثالاً يحتذى في التقى والورع".

وتابع الشيخ عزام :"الأمة أحوج ما تكون اليوم إلى علماءَ يوجهون الناس للوسطية والتسامح، ويزيحون عنهم غمامة الفُرقة والتيه، وينبذون كل ما يدعو لإذكاء الفتن والصراعات المذهبية".