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حكم ابتدائي غيابي بحبس الرئيس التونسي الأسبق المرزوقي 4 سنوات

الأربعاء 22 ديسمبر 2021 09:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
حكم ابتدائي غيابي بحبس الرئيس التونسي الأسبق المرزوقي 4 سنوات



تونس /سما/ الاناضول

أصدرت محكمة تونسية، الأربعاء، حكما ابتدائيا غيابيا بالسجن 4 سنوات مع النفاذ العاجل، بحق الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي، وفق ما نشرته وكالة الأنباء الرسمية.

وقالت الوكالة إن المحكمة الابتدائية في تونس أصدرت حكما ابتدائيا غيابيا في حق الرئيس الأسبق محمد المنصف المرزوقي، يقضي بسجنه مدة أربع سنوات، مع الإذن بالنفاذ العاجل.

وأوضحت أن الحكم جاء لإدانته “بتهمة الاعتداء على أمن الدولة الخارجي”.

ومطلع نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أصدر القضاء التونسي مذكرة اعتقال دولية بحق المرزوقي، على خلفية تصريحات له حول إفشال عقد القمة الفرنكوفونية في تونس.

#تونس #المنصف المرزوقي

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