النضال الشعبي: منصور عباس “المتصهين الجديد” اختار أن يكون شاذاً بمواقفه لا يمثل إلا نفسه ومصيره لمزبلة التاريخ

رام الله / سما /

عبرت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني عن ادانتها واستنكارها ورفضها لتصريحات عضو الكنيست “الإسرائيلي” منصور عباس، والتي عبَّر فيها عن اعترافه بما يسمَّى بـ “يهودية الدولة”.

وقال نائب الأمين العام للجبهة عوني أبو غوش أن هذا الموقف الذي عبر عنه منصور عباس انحياز فاضح للرواية الاسرائيلية، ومخالفة لموقف الإجماع الوطني الفلسطيني الرّافض لما يسمى يهودية الدولة.

مشيراً أن ما يطرحه هو استكمال لبرنامج اليمين المتطرف وقطعان المستوطنين التي تنادي بذلك وتطبق أفكارها على أرض الواقع بالجرائم العنصرية والفاشية.

وأضاف أبو غوش منصور عباس المتصهين الجديد الذي اختار أن يكون شاذا بمواقفه لا يمثل إلا نفسه ومصيره لمزبلة التاريخ.

مؤكداً أن أبناء شعبنا في داخل أراضي العام 1948 وخارجها ستنبذ وتحاسب هذا الشاذ بالطرق الديمقراطية، مضيفاً أن شعبنا الفلسطيني هو صاحب الحق في وطنه وارضه التاريخية تقرير مصيره