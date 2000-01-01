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الشرطة تكشف ملابسات سرقة 3 منازل في رام الله

الأربعاء 22 ديسمبر 2021 09:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة تكشف ملابسات سرقة 3 منازل في رام الله



رام الله / سما /

 كشفت الشرطة اليوم الأربعاء، ملابسات سرقة 3 منازل بقضايا منفصلة وسرقة مبالغ مالية من داخلها بقيمة 21 ألف شيقل في رام الله.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة أن عدداً من المواطنين تقدموا بشكاوى لفرع المباحث العامة في شرطة المحافظة حول قيام مجهول بالدخول لمنازلهم وسرقة مبالغ مالية منها عن طريق إحداث خلع في حماية نوافذها.

وبالبحث والتحري تم حصر الإشتباه بشخص والقبض عليه وبتدوين إفادته أفاد بقيامه بسرقة 3 منازل في المدينة وسرقة مبالغ مالية منها بقيمة 21 ألف شيقل والدخول لهذه المنازل من خلال خلع الحماية على نوافذها.

وأكدت الشرطة التحفظ على المشتبه فيه لحين إحالته للنيابة العامة لمتابعة الإجراءات القانونية اللآزمة بحقه أصولاً.

#الشرطة الفلسطينية

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