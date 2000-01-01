  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

هيئة الغذاء والدواء الأميركية تقر أول دواء يؤخذ عن طريق الفم لعلاج كورونا

الأربعاء 22 ديسمبر 2021 09:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
هيئة الغذاء والدواء الأميركية تقر أول دواء يؤخذ عن طريق الفم لعلاج كورونا



واشنطن /سما/

أقرت هيئة الغذاء والدواء الأميركية أول دواء يؤخذ عن طريق الفم لعلاج كورونا.

ومنحت موافقة طارئة على عقار فايزر وهو على شكل كبسولة لمرضى كورونا.

وأعلنت شركة فايزر ، أن (FDA) وافقت على استخدام الدواء الذي طورته لمواجهة كورونا في حالات الطوارئ.

وهذا هو أول علاج منزلي ضد كورونا يحصل على الموافقة ، ومن المتوقع أن يكون بمثابة أداة مهمة في مكافحة الانتشار السريع لمتغير Omicron.

وفقًا للمعلومات الواردة من التجارب السريرية لشركة Pfizer ، فإن الدواء ، الذي يُعطى على جرعتين ، فعال بنسبة 90 ٪ في منع دخول المستشفى والوفيات بين السكان المعرضين لخطر كبير.

وتشير أحدث المعلومات إلى أن الدواء فعال أيضًا ضد omicron. موافقة إدارة الغذاء والدواء الطارئة صالحة للمرضى البالغين المعرضين لمخاطر عالية والأطفال الذين تبلغ أعمارهم 12 عامًا وأكثر.

وقالت فايزر إنها تستعد للبدء على الفور في توريد العقار إلى الولايات المتحدة ، وأنها رفعت تقديرات إنتاجها للعام المقبل من 80 مليون دولار إلى 120 مليون دولار. اشترت الحكومة الأمريكية عشرة ملايين سهم من الشركة مقابل 530 دولارًا للسهم.

#هيئة الغذاء والدواء الأميركية #فيروس كورونا #لقاح كورونا

الأكثر قراءة اليوم

تهديد باغتيال العاروري.. صحيفة تكشف تفاصيل جديدة عن اجتماع الوفد المصري بقادة الفصائل

الرئاسة الفلسطينية تدين تصريحات رئيس القائمة الاسلامية في الكنيست منصور عباس

قرداحي يُفجر مفاجأة حول خوضه الانتخابات المقبلة ويكشف تفاصيل استقالته المثيرة للجدل

الجعفري يتحدث عن علاقة سوريا مع حماس.. ويتهم قطر بعرقلة مشاركة دمشق باجتماعات الجامعة العربية

كشف سر النصر العسكري "المذهل" لأبي أحمد في إثيوبيا ودور إحدى الدول العربية في ذلك

العمل الحكومي بغزة تتخذ عدة قرارات مهمة: تخصيص مبلغ 100 ألف شيكل شهرياً للأسر الأشد فقراً

علاقة غرامية تدفع رئيس الموساد السابق لكشف "معلومات سرية ومثيرة"

الأخبار الرئيسية

أردوغان يتعهد بالتطبيع "قريبا" مع إسرائيل في لقاء مع حاخامات يهود... (فيديو)

الرئيس

تفاصيل اجتماع الرئيس مع "جيك سوليفان": البدء بعملية سياسية مرتبطة بخطوة إسرائيلية

يافا-نكبة-مهجرين-1

هآرتس تتساءل: ماذا لو كشفت إسرائيل الستار عن أرشيفها لعام 1948؟

61c3420242360471d250a2aa

الجعفري يتحدث عن علاقة سوريا مع حماس.. ويتهم قطر بعرقلة مشاركة دمشق باجتماعات الجامعة العربية

بعد إعلان استعدادها لضرب إيران في أي وقت... ما هي قدرات سلاح الجو الإسرائيلي؟

الاتصالات الفلسطينية