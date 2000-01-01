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توقيف دبلوماسي أميركي في تركيا لتزويده سورياً جواز سفر مزور

الأربعاء 22 ديسمبر 2021 09:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
توقيف دبلوماسي أميركي في تركيا لتزويده سورياً جواز سفر مزور



انقرة /سما/

أوقفت الشرطة التركية في إسطنبول الشهر الماضي دبلوماسياً أميركياً يعمل في قنصلية واشنطن في بيروت للاشتباه بتزويده مواطناً سورياً جواز سفر مزور، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الرسمية التركية، اليوم الأربعاء.

وأُوقف الدبلوماسي الذي عرّفت عنه وسائل الإعلام المحلية بالأحرف الأولى من اسمه، د.ج.ك، في مطار إسطنبول في 11 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي. ووجهت إليه تهمة إعطاء نسخة من جواز سفره لسوري حاول أن يستقل طائرة من إسطنبول إلى ألمانيا.

وبحسب وسائل الإعلام التركية، فإن الدبلوماسي الذي توجه شخصياً إلى مطار إسطنبول لتسليم جواز السفر المزور، تلقى مقابل ذلك 10 آلاف دولار، وتم تصوير عملية التسليم بواسطة كاميرات مراقبة.

هذا وأوضحت صحيفة "صباح" الموالية للحكومة أنّ الدبلوماسيين في الخدمة يحظون بالحصانة، لكن يمكن ملاحقتهم في البلدان التي ليسوا معتمدين فيها، فيما لم تعلق السفارة الأميركية في أنقرة حتى الآن على المسألة.

#الشرطة التركية #تركيا #الولايات المتحدة #دبلوماسي امريكي

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