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فتح نابلس: القرار اتخذ بإشعال ميادين المواجهة ضد الاحتلال والمستوطنين

الأربعاء 22 ديسمبر 2021 09:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
فتح نابلس: القرار اتخذ بإشعال ميادين المواجهة ضد الاحتلال والمستوطنين



نابلس / سما /

قالت حركة فتح – إقليم نابلس- أن التهديدات التي يطلقها المستوطنون وجيش الاحتلال بالاعتداء على قرية برقة لن ترعب أبناء شعبنا بل ستزيدهم إصرارا على الدفاع عن مقدراته.

وشددت الحركة أن قرارها بإشعال ميادين المواجهة مع الاحتلال ومستوطنيه قد اتخذ وكافة كوادر الحركة في مختلف المناطق التنظيمية سيحرسون ويدافعون عن قرانا ومخيماتنا ومدننا بكل السبل المتاحة.

وأهابت الحركة في بيان صدر عنها، اليوم الأربعاء، أن مستوطني الاحتلال لابد أن يتذكروا جيدا السنوات التي عاشوا فيها بجحورهم وحظر عليهم الخروج منها وأن استفزازاتهم لن تقودهم الا لنفس المصير.

وكانت حركة فتح قد أصدرت تعميما لكافة كوادرها والفعاليات الوطنية والشعبية إلى اسناد أبناء شعبنا في بلدة برقة والتواجد هناك للتصدي لجيش الاحتلال وقطعان مستوطنيه الذين اطلقوا تهديدات بالهجوم على القرية يوم غد الخميس.

 

#حركة فتح #نابلس #قرية برقة

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