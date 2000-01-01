الصحة العالمية تحذر: أوميكرون سيدفع مستشفيات أوروبا نحو حافة الهاوية

جنيف /سما/

حذر مسؤول منظمة الصحة العالمية في أوروبا، هانز كلوغ، من أن زيادة حالات الإصابة بمتغير أوميكرون، ستدفع الأنظمة الصحية الأوروبية نحو حافة الهاوية.

ونقلت هيئة البي بي سي اليوم الأربعاء، عن كلوغ، قوله إن "عاصفة أخرى" قادمة ويجب على الحكومات الاستعداد للزيادات الكبيرة في حالات الإصابة.

وأضافت الهيئة أن هذه التحذير جاء في الوقت الذي أعادت فيه عدة دول فرض قيود التباعد الاجتماعي، حيث أعلنت ألمانيا عن قواعد جديدة لما بعد عيد الميلاد، بما في ذلك فرض قيود على إقامة الحفلات. وفي البرتغال أمرت السلطات بإغلاق الحانات والنوادي الليلية اعتبارا من 26 كانون الأول.

وأشارت الهيئة إلى أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، استبعد فرض أي قيود جديدة على إنجلترا قبل عيد الميلاد، لكن اسكتلندا وويلز وايرلندا الشمالية أعلنت جميعها فرض قيود على الاختلاط الاجتماعي.