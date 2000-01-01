"الدفاع المدني" يتعامل مع 82 حادثا منذ بداية المنخفض

رام الله / سما /

تعاملت طواقم الدفاع المدني خلال 24 ساعة الماضية مع 82 حادث إطفاء وإنقاذ كان منها 71 حادث إنقاذ و11 حادث إطفاء غالبية الحوادث تمثلت بإزالة أجسام آيلة للسقوط والتعامل مع لوحات إعلانية واعمدة كهرباء وأشجار سقطت بفعل شدة الرياح بالإضافة لفتح طرق غمرتها مياه الامطار وأبرز هذه الحوادث كانت:

- فتح الطريق الواصل بين بلدتي عناتا وزعيم والتي تم إغلاقها بعد ان غمرتها مياه الأمطار ومن ثم عملت الطواقم على تصريف المياه من الشارع وإعادة فتحه امام حركة السير.

-إغلاق شارع بلال إبن رباح في منطقة البالوع بالبيرة بسبب إنهيار جزئي في الشارع.

- إزالة لوحة إعلانية سقطت بسبب شدة الرياح على المدخل الرئيسي لمدينة جنين.

-السيطرة على حريق منزل في مدينة قلقيلية وعملت طواقم الإطفاء على حصر النيران داخل المطبخ.

- التعامل مع لوحة إعلانية آيلة للسقوط في شارع الإرسال بمدينة رام الله وكانت تشكل خطر على المواطنين.

- على صعيد نشاط إدارة الوقاية والسلامة العامة نفذت الطواقم 181 جولة ميدانية على المنشآت الصناعية والتجارية، واغلقت الطواقم 7 مصاعد غير مستوفية لشروط الوقاية والسلامة العامة.