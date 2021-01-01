الرئيس يعزّي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده بوفاة الأمير نهار بن سعود بن عبد العزيز

رام الله / سما /

عزّى رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الأربعاء، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، بوفاة الأمير نهار بن سعود بن عبد العزيز آل سعود.

وتقدم الرئيس من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، ومن خلالهما لأفراد العائلة السامية وللحكومة والشعب السعودي الشقيق، باسم شعب وحكومة دولة فلسطين وباسمه شخصيًا، بأسمى عبارات التعازي القلبية والمواساة الأخوية، بوفاة الأمير نهار بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، سائلًا المولى عز وجل، أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهمهم جميل الصبر وحسن العزاء، ويحفظ الملك وولي عهده والمملكة وشعبها بخير وسلام وأمن وإزدهار.