  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الرئيس يعزّي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده بوفاة الأمير نهار بن سعود بن عبد العزيز

الأربعاء 22 ديسمبر 2021 08:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس يعزّي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده بوفاة الأمير نهار بن سعود بن عبد العزيز



رام الله / سما /

عزّى رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الأربعاء، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، بوفاة الأمير نهار بن سعود بن عبد العزيز آل سعود.

وتقدم الرئيس من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، ومن خلالهما لأفراد العائلة السامية وللحكومة والشعب السعودي الشقيق، باسم شعب وحكومة دولة فلسطين وباسمه شخصيًا، بأسمى عبارات التعازي القلبية والمواساة الأخوية، بوفاة الأمير نهار بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، سائلًا المولى عز وجل، أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهمهم جميل الصبر وحسن العزاء، ويحفظ الملك وولي عهده والمملكة وشعبها بخير وسلام وأمن وإزدهار.

#الرئيس عباس #العاهل السعودي #الملك سلمان بن عبد العزيز #ولي العهد السعودي #محمد بن سلمان #الأمير نهار بن سعود بن عبد العزيز آل سعود #وفاة

الأكثر قراءة اليوم

تهديد باغتيال العاروري.. صحيفة تكشف تفاصيل جديدة عن اجتماع الوفد المصري بقادة الفصائل

الرئاسة الفلسطينية تدين تصريحات رئيس القائمة الاسلامية في الكنيست منصور عباس

قرداحي يُفجر مفاجأة حول خوضه الانتخابات المقبلة ويكشف تفاصيل استقالته المثيرة للجدل

كشف سر النصر العسكري "المذهل" لأبي أحمد في إثيوبيا ودور إحدى الدول العربية في ذلك

علاقة غرامية تدفع رئيس الموساد السابق لكشف "معلومات سرية ومثيرة"

الجعفري يتحدث عن علاقة سوريا مع حماس.. ويتهم قطر بعرقلة مشاركة دمشق باجتماعات الجامعة العربية

أريحا: وفاة شاب متأثرا بإصابته إثر ملاحقته من أجهزة السلطة

الأخبار الرئيسية

الرئيس

تفاصيل اجتماع الرئيس مع "جيك سوليفان": البدء بعملية سياسية مرتبطة بخطوة إسرائيلية

يافا-نكبة-مهجرين-1

هآرتس تتساءل: ماذا لو كشفت إسرائيل الستار عن أرشيفها لعام 1948؟

61c3420242360471d250a2aa

الجعفري يتحدث عن علاقة سوريا مع حماس.. ويتهم قطر بعرقلة مشاركة دمشق باجتماعات الجامعة العربية

بعد إعلان استعدادها لضرب إيران في أي وقت... ما هي قدرات سلاح الجو الإسرائيلي؟

مواجهات-1-730x438

صحيفة إسرائيلية: الضفة الغربية على مرمى حجر من انتفاضة أخرى

الاتصالات الفلسطينية