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"الشابات المسيحية" تختتم الدورة الثانية من برنامج "التدريب الوظيفي"

الأربعاء 22 ديسمبر 2021 08:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الشابات المسيحية" تختتم الدورة الثانية من برنامج "التدريب الوظيفي"



رام الله / سما /

احتفلت جمعية الشابات المسيحية في فلسطين، اليوم الأربعاء، باختتام الدورة الثانية من برنامج "التدريب الوظيفي"، وتكريم المتدربات وتوزيع الشهادات عليهن.

وأطلقت الجمعية البرنامج خلال جائحة كورونا، بهدف مساعدة الشابات في تطوير قدراتهن وتعزيز مهاراتهن وتهيئتهن للمنافسة في سوق العمل، بالإضافة إلى تمكينهن اقتصاديًا للوقوف في وجه الآثار المترتبة على الجائحة.

وتواصل البرنامج على مدار 7 أشهر، بعد اختيار مجموعة من المتدربات اللواتي تقدمن للمشاركة، حيث استطعن اكتساب الكثير من الخبرات العملية وصقل مهاراتهن وتطويرها والمساهمة بخبراتهن التطوعية والمهنية في برامج الجمعية المختلفة.

وأكدت السكرتيرة العامة للجمعية أمل ترزي أن برنامج "التدريب الوظيفي" ساهم في تمكين مجموعة من الشابات؛ عبر إشراكهن في برامج الشباب والمرأة والتمكين الاقتصادي التي تنفذها الجمعية، مشيرة إلى أن البرنامج يأتي ضمن الخطة الاستراتيجية للجمعية الهادفة إلى التمكين الاقتصادي للنساء والشابات بما يمكنهن من الوصول للفرص الاقتصادية والعمل اللائق.

وهنأت ترزي المتدربات بمناسبة اختتام الدورة الثانية من البرنامج، شاكرةً لهن جهودهن التي بذلت إنجاح برامج وفعاليات الجمعية المختلفة، ومتمنيةً لهن التوفيق في حياتهن العملية مستقبلًا.

وتضمن الحفل نشاط تقييمي لعملية التدريب قاده مدير برنامج الشباب شادي زعترة، والذي ركّز على تقييم مراحل التدريب المختلفة والدروس المستفادة منها وإيجابياتها وتحدياتها، قبل تكريمهن وتوزيع الشهادات عليهن.

#جمعية الشابات المسيحية

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