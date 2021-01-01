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خوري يطالب الكنائس العالمية بدعم الكنيسة المحلية والاستماع لصوتها

الأربعاء 22 ديسمبر 2021 08:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
خوري يطالب الكنائس العالمية بدعم الكنيسة المحلية والاستماع لصوتها



رام الله / سما /

طالب رئيس اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس، مدير عام الصندوق القومي الفلسطيني الوزير الدكتور رمزي خوري، الكنائس العالمية وعواصم العالم بالإستماع لصوت الكنيسة المحلية التي تعاني من سياسات الاحتلال العنصرية والمجحفة، داعيًا إياهم للتدخل الفعلي والفوري لحماية الإرث الروحي التاريخي في الأرض المقدسة.

وقال خوري في بيان صدر عن اللجنة، مساء اليوم الأربعاء، "إنه وبمناسبة أعياد الميلاد المجيدة والأنظار تتوجه إلى مدينة الميلاد بيت لحم حيث الحصار وجدار الفصل العنصري، ندعو الكنائس العالمية للتدخل الفعلي والفوري لحماية الإرث الروحي التاريخي في الأرض المقدسة".

وثمن موقف الكنائس المحلية في البيان الذي صدر عن رؤساء الكنائس بتاريخ 15 كانون الأول الجاري، حيث طالبوا بوقف الإعتداءات على الحجر والبشر، ودقوا ناقوس الخطر بما يتعلق بالوجود المسيحي في المدينة المقدسة، وطالبوا المجتمع الدولي بالتدخل السريع وذلك للحفاظ على الوضع القائم التاريخي والقانوني للأوقاف المسيحية والإسلامية والحفاظ على فسيفساء ونسيج المجتمع الفلسطيني المتميز في تعدديته وتسامحه.

#الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس #رمزي خوري

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