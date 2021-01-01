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الرئيس يعزّي ملك ماليزيا بضحايا الفيضانات

الأربعاء 22 ديسمبر 2021 08:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس يعزّي ملك ماليزيا بضحايا الفيضانات



رام الله / سما /

عزّى رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الأربعاء، ملك ماليزيا السلطان عبد الله رعاية الدين المصطفى بالله شاه، بضحايا الفيضانات التي تشهدها عدة ولايات ماليزية.

وقال الرئيس في برقية التعزية، إننا نتابع بقلق بالغ أنباء الفيضانات التي تشهدها ولايات عديدة من ماليزيا الشقيقة، والتي تسببت للأسف بوقوع ضحايا ومصابين ومفقودين ونازحين وأضرار جسيمة في البنى التحتية والمرافق الحيوية.

وأضاف الرئيس: "وإننا نتقدم لجلالتكم، باسم شعب وحكومة دولة فلسطين وبالأصالة عن نفسي، ومن خلالكم للحكومة والشعب الماليزي الشقيق، ولعائلات الضحايا الكرام، بأسمى عبارات التعازي القلبية؛ معربين عن تضامننا التام مع ماليزيا الشقيقة في هذه الكارثة الطبيعية، وداعين الله تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، وعلى المفقودين والنازحين بالسلامة، وأن يوفقكم لتجاوز آثار هذه الفيضانات الأليمة".

#الرئيس عباس #ماليزيا #ضحايا الفيضانات

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