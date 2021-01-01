وفد طبي مصري يصل قطاع غزة غدا الخميس

غزة / سما /

أفادت قناة الغد العربي، اليوم الأربعاء، أن وفد طبي مصري من تخصصات طبية مختلفة سيصل إلى قطاع غزة يوم غد الخميس.

وأضافت، أن الوفد الطبي المصري سوف يجري سلسلة من العمليات الجراحية في مستشفيات القطاع، ومعاينة عدد من الحالات المرضية.

وأشارت القناة إلى أن الوفد الطبي المصري سيمكث في القطاع عدة أيام، لإجراء أكبر قدر ممكن من العمليات الجراحية في مستشفيات غزة، بهدف مساعدة الطواقم الطبية الفلسطينية المحلية.

وتأتي زيارة الوفد الطبي المصري إلى قطاع غزة، في ظل استمرار الجهود المصرية في إعادة إعمار القطاع، بعد الانتهاء من المرحلة الأولى، والبدء في المرحلة الثانية من ملف الإعمار.