4 أسرى يدخلون أعواماً جديدة في سجون الاحتلال

رام الله / سما /

دخل ،أمس، الأسير هاشم ناصر أحمد الصوص (51 عاماً)، من محافظة رام الله، عامه الـ١٩ على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 22/12/2003، وهو محكوم بالسجن المؤبد، والأسير يونس علي محمد مساعيد (46 عاماً)، من محافظة طوباس،دخل عامه الـ١٩ على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 22/12/2003، وهو محكوم بالسجن المؤبد.

والأسير شادي صخر البرغوثي (45عاما)، من محافظة رام الله، دخل عامه الـ١٩ على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 22/12/2003م ،وهو محكوم بالسجن 27 عامًا.

والأسير بنان عبد اللطيف علي برهم “القدومي” (40 عاماً)، من محافظة قلقيلية، دخل عامه الـ١٥ على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 22/12/2007، وهو محكوم بالسجن 17 عاماً.